User in den USA erhalten Mails von Amazon bezüglich ihrer PS5-Vorbestellungen. Es bestünde die Gefahr, dass nicht jeder seine Konsole direkt zum Launch erhält.

Was steht in den Mails von Amazon? Amazon-USA-Kunden, die die begehrte PS5-Konsole bei dem Online-Anbieter vorbestellt hatten, erhielten in den vergangenen Tagen Mails mit besorgniserregenden Nachrichten.

Darin hieß es, dass die hohe Nachfrage für die Konsole zu möglichen Lieferengpässen und Verspätungen führen könnte:

Weiter im Text heißt es, dass Amazon sich bemühen wird, eine Nachlieferung so schnell wie möglich zu organisieren. Die Kunden können ihre Vorbestellung außerdem stornieren, sofern diese noch nicht verschickt wurde.

Es ist nicht klar, ob es sich bei diesen Mails um eine Präventivmaßnahme handelt oder ob Amazon USA sich tatsächlich bei Vorbestellungen übernommen und zu viele zugelassen hat. Es scheinen jedenfalls nicht alle PS5-Vorbesteller die Warn-Mail erhalten zu haben.

Amazon has sent an email saying PS5 orders may not arrive on launch date due to high demand pic.twitter.com/xip55XEwYD