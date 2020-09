Am 16. September kündigte Sony den Preis und das Release-Datum für die PS5 an. Kurz danach konnte man in vielen Shops die Konsole schon vorbestellen. Doch eigentlich sollte genau das nicht passieren, wie Sony ursprünglich versprach. Nun macht sich das Internet darüber lustig, darunter auch die Konkurrenz der Xbox.

Was ist passiert? Nach dem Livestream rund um neue Spiele und den Preis der neuen PS5 begann ein sehr chaotischer Vorverkauf. So teilte Sony selbst mit, dass der Vorbestellungen ab dem 17. September starten sollte, also nur wenige Stunden nach dem Livestream.

Doch es kam ganz anders. Schon kurz nach 23:00 Uhr konnten die Ersten eine PS5 hier in Deutschland bestellen, beispielsweise bei MediaMarkt. Die waren zudem nach wenigen Minuten ausverkauft. Zwar nehmen einige Shops immer wieder Bestellungen an, doch insgesamt war der Ansturm groß und chaotisch, was viele ärgerte.

Denn eigentlich wollte Sony genau das verhindern. Im Vorfeld hieß es:

Es wird nicht nebenbei geschehen. Irgendwann werden wir euch wissen lassen, wann ihr PlayStation 5 vorbestellen könnt. Bitte habt also nicht das Gefühl, dass ihr euch irgendwo anstellen müsst, bis ihr eine offizielle Mitteilung erhaltet. Eric Lempel, Vizepräsident und Head of Worldwide Marketing & Consumer Experience

Was nun folgte, ist typisch für das Internet. Spieler, und sogar die Konkurrenz von Microsoft, machten sich über Sony lustig.

Xbox stichelt gegen die PS5

Wie reagiert die Konkurrenz? In einem Tweet teilte Xbox mit, wann genau die Vorbestellungen für die neuen „Xbox Series X“ und „Series S“- Konsolen beginnen, nämlich am 22. September. Gleichzeitig erwähnten sie, dass der Launch simultan in 36 Ländern stattfindet.

Der Tweet ist dabei ein klarer Seitenhieb gegen die Konkurrenz. Dort sorgten nicht nur die chaotischen Vorbestellungen für Kritik. Denn in Europa erscheint die PS5 erst am 19. November und damit eine Woche später, als in den USA, Kanada oder Japan. Das ist bei der Xbox nicht der Fall.

Spieler zeigen Mischung aus Wut und Humor

Wie reagieren die Spieler? Im Subreddit zur PS5 sammeln sich allerhand Threads zur chaotischen Vorbestellung. Einige davon sind unzufrieden und haben das Gefühl, dass Sony gelogen hätte. Sie gingen nach dem Event schlafen oder arbeiten und haben deshalb die ersten Chancen verpasst, wie der Nutzer Kompletionist, dessen Thread derzeit mit über 9.500 Upvotes auf Platz 2 im reddit steht.

Andere wiederum machen sich über die Aktion lustig, wie die hier ausgewählten Kandidaten:

Menschen horten Konsolen und verkaufen sie teuer weiter

Wie so oft bei den Vorverkäufen versuchen sich vereinzelte Personen an der Knappheit der Konsolen zu bereichern. Das soll über offizielle Kanäle nicht mehr möglich sein, doch andere Verkäufer überwachen das nicht so streng.

So werden schon jetzt Konsolen zu Wucherpreisen auf eBay verkauft. Dort bekommt ihr einzelne Konsolen für bis zu 1.000 Euro angeboten. Allerdings solltet ihr von solchen Angeboten die Finger lassen und lieber warten, bis offizielle Händler wieder eine PS5 im Angebot haben.

Wer eine PS5 möchte, sollte immer mal wieder bei den Shops nachschauen, da einzelne Mengen manchmal erneut vorbestellbar sind. Mehr zur Vorbestellung mit einer Übersicht der Shops, haben wir euch hier zusammengefasst.