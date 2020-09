Xbox Series X: Preis und Release-Datum offiziell enthüllt – Vorbestellungen starten bald

In den letzten Tagen überschlugen sich die Neuigkeiten der neuen Xbox Konsolen. Zunächst sorgte ein Leak am Abend des 7. September 2020 für Aufmerksamkeit , der die Preise und das Release-Datum beider Konsolen nannte.

Für euch bedeutet das, dass zu den mehr als 100 Spielen in der Sammlung des Xbox Game Pass auch noch mehr als 60 weitere Titel von EA hinzukommen. Darunter Kracher wie FIFA 20, Titanfall 2 oder Need for Speed Heat. Battlefield, Mass Effect oder auch Die Sims sind dann Teil des Pakets – und das ohne zusätzliche Kosten.

Was ist neu? Endlich ist die Katze aus dem Sack. Microsoft hat nun offiziell bestätigt, was die neuen Xbox-Konsolen kosten werden und wann sie erscheinen.

