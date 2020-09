Der alleinige Game Pass für PC kostet nur 3,99 € im Monat. Der erste Monat kostet sogar nur einen Euro. Für PC-Spieler ist der Deal also noch ein Stück interessanter. Die Beta des Game Pass für PC endet am 17. September.

Ab wann kommt EA Play in den Game Pass? Ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Es heißt aber, dass die EA-Play-Mitgliedschaft bis Ende 2020 in den Game Pass integriert wird, laut Pressemitteilung pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

