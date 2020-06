Titanfall 2 kommt auf Steam und nimmt späte Rache an Battlefield

Titanfall 2 ist vor etwa vier Jahren erstmals erschienen. Das Spiel wird von Fans vor allem für seinen starken Multiplayer gelobt. Seit einigen Tagen ist es erstmals auch auf Steam spielbar und lockt dort gleich tausende Spieler an.

Was ist Titanfall 2? Am 28. Oktober 2018 ist Titanfall 2 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erschienen. Das Spiel ist bekannt und berühmt geworden für seine riesigen Mechs, verrückten Waffen und die Schlachten, die sich mit diesen Schlagen lassen.

Ikonisch für das Spiel sind ebenfalls Movement-Mechaniken und Parkours-Einlagen wie das Laufen an Wänden. Auf Metacritic hat die PC-Version von Titanfall 2 eine Bewertung von 86 Punkten erhalten.

Spieler hoffen schon seit einiger Zeit auf eine Fortsetzung. 2017 hat EA den Entwickler Respawn gekauft und damit Hoffnungen auf ein Titanfall 3 geweckt.

Das dort entwickelte Titanfall-Spiel ist aber später zum erfolgreichen Battle Royale Apex Legends geworden, das auf Titanfall basiert.

Hier im Video sind einige Gameplay-Szenen und Highlights aus Titanfall 2 zu sehen

Titanfall 2 auf Steam stärker als alle Battlefields gemeinsam

So stark ist der Steam-Start: Seit Donnerstag, den 18. Juni, ist Titanfall 2 über Steam spielbar. Zuvor ist das nur über Origin auf dem PC möglich gewesen. Laut steamcharts hat das Spiel bisher bereits 9.211 Spieler gleichzeitig erreicht, Tendenz steigend (Stand 21. Juni, via steamcharts).

Die Bewertungen sind derweil „äußerst positiv“. 95 % der mittlerweile 1.882 Bewertungen sind positiv. Die Spieler loben insbesondere die Kampagne und die Story, als auch das Gunplay, die Parkours-Einlagen und die Mechs als Feature.

Hier geht’s zur Steam-Seite von Titanfall 2

Mechs sind ein beliebtes Feature in Titanfall 2

So ging es Battlefield im Vergleich: Mit den Zahlen hat Titanfall 2 zu seinem Start auf Steam mehr Spieler als alle Battlefield-Titel gemeinsam (alle Daten via steamcharts):

Battlefield: Bad Company 2 – 1.414 Spieler

Battlefield Hardline – 212 Spieler

Battlefield 1 – 1.646 Spieler

Battlefield 2 – 216 Spieler

Battlefield 3 – 480 Spieler

Battlefield 4 – 1.171 Spieler

Battlefield V – 2.034 Spieler

Gesamt-Anzahl der Spieler zum Start über alle Battlefield-Teile: 7.173

Viele der Battlefield-Teile sind erst kurz vor Titanfall 2 auf Steam erschienen. EA portiert aktuell viele seiner Games auf die PC-Plattform von Valve.

So nimmt Titanfall „Rache“: Titanfall 2 hatte zu seinem Release damals das Pech, genau zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare zu erscheinen, was zu großer Kritik der Spieler geführt hat. Sowohl hinter Battlefield als auch hinter Titanfall steht EA als Publisher.

Battlefield 1 hat damals Titanfall 2 wohl die Show gestohlen

EA hat damals verkündet, dass die Erwartungen an Titanfall 2 nicht erfüllt worden sind. Fans haben vermutet, dass Battlefield 1 daran Schuld sei. Es hat sogar Behauptungen gegeben, dass EA Titanfall 2 „zum Sterben schickt“, um Battlefield 1 stärker dastehen zu lassen (via gamerant).

Der Release von Titanfall 2 ist dementsprechend stark von Battlefield 1 überschattet worden. Der Erfolg auf Steam ist so etwas wie die „verspätete Rache“ dafür.

Steam belebt Multiplayer von Titanfall 2

Der Zuwachs an Spielern bedeutet für Fans und ehemalige Spieler als auch für Neueinsteiger, dass sich der Multiplayer endlich wieder lohnt. Auf reddit freuen sich die Spieler darüber, dass das Interesse an Titanfall 2 steigt und Multiplayer-Matches endlich wieder belebter sind.

Wer sich am Titanfall-Flair gütlich tun will, aber nicht so sehr auf Mechs steht, kann zum Battle Royale Apex Legends greifen. Dort läuft seit dem 12. Mai die 5. Season mit einer neuen Heldin, einem neuen Battle Pass und weiteren Neuerungen. Parkours und Mechs bietet Apex Legends zwar nicht, dafür die gleiche Action und ein ähnliches Gunplay wie sein Shooter-Vorgänger im gleichen Universum.