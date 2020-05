Season 5 des Battle-Royale-Shooters Apex Legends steht in den Startlöchern. Wir verraten euch, wann es losgeht und was euch erwartet.

Wann startet Season 5? Der Start von Apex Legends Season 5 „Gunst des Schicksals“ ist für 19 Uhr heute Abend auf allen Plattformen, PC, PS4 und Xbox One, geplant.

Was steckt in Season 5? Season 5 von Apex Legends bringt einige interessant Features mit sich. Darunter die neue Heldin Loba. Loba steht im Mittelpunkt der Season. Ihre Missgeschicke unter Kings Canyon haben die Zerstörung von Skull Town verursacht und ihr erlebt nun ihre Rache an Revenant in der ersten Staffel-Quest. Dabei handelt es sich um einen neuen PvE-Modus.

In Season 5 von Apex Legends erwartet euch ein spannender PvE-Modus, in dem Heldin Loba im Mittelpunkt steht.

Eine PvE-Story im Battle-Royale-Shooter

Was erwartet euch in der Staffel-Quest „The Broken Ghost“? Ihr begebt euch in der Staffel-Quest von Season 5 des Online-Shooters Apex Legends auf die Suche nach neun Bruchstücken eines mysteriösen Artefakts.

Dazu sammelt ihr täglich Schatzpakete in den Matches

Wenn ihr 5 Schätze habt, könnt ihr eine PvE-Mission in Kings Canyon freischalten. Dabei handelt es sich um einen separaten Modus, ihr spielt nur mit euren Teamkameraden zusammen. Es gibt keine feindlichen Spieler.

Ihr schließt jede Mission ab, um Fragmente eines Relikts zu bergen und neue Story-Kapitel der Quest freizuschalten

Schließlich fügt ihr die neun Teile des Relikts wieder zusammen, um an wertvolle Belohnungen zu kommen und deckt auf diese Weise ein Geheimnis in der Story auf

Wer ist Loba und was kann die neue Heldin? Legende Loba Andrade wird mit Season 5 in Apex Legends eingeführt. Die Diebin befindet sich auf einem Rachefeldzug gegen Revenant, den „Helden“ aus Season 4 des Battle-Royale-Shooters. Loba greift auf diese Fähigkeiten zurück:

Bester Freund der Diebin: Die Taktikfähigkeit ermöglicht es Loba, sich zu Orten zu teleporierten, die nur schwer erreichbar sind. Außerdem ist es möglich, dass sie einem Kampf entgehen kann, indem sie ihren Armreif wirft und sich dorthin teleportiert.

In Season 5 von Apex Legends nutzt Heldin Loba interessante Fähigkeiten.

Wie steht es um Battle Pass und Download-Größe?

Was bietet der neue Battle Pass von Apex Legends? Momentan ist noch nicht klar, was genau im neuen Battle Pass von Season 5 steckt. Die Entwickler wollen erst kurz vor Start der neuen Season einen Trailer veröffentlichen, welcher die Inhalte des Battle Pass vorstellt.

Ausgehend von den bisherigen Pässen kostet der Battle Pass von Season 5 vermutlich 950 Apex Coins (9,50) und wird einen sofortigen XP-Boost und neue Skins mit sich bringen. Darunter wohl der Legendary Skin von Loba.

Das Bundle dürfte 2.800 Apex Coins (28 Euro) kosten und die nächsten 25 Level des Passes freischalten.

Genau wissen wir dies aber erst, wenn Respawn Entertainment das Trailer veröffentlicht, was wenige Stunden vor Start von Apex Legends Season 5 sein sollte.

Wie groß ist das Update? Eine genaue Größe des Updates haben die Entwickler noch nicht genannt. Der Patch für Season 4 war allerdings rund 7,6 GB groß, der für Season 3 7,7 GB. Man kann davon ausgehen, dass das Update für Season 5 nochmals etwas größer sein wird, aufgrund des neuen PvE-Modus.

Der Battle-Royale-Shooter Apex Legends verändert sich immer wieder, um das Feedback der Spieler zu berücksichtigen und abwechslungsreich zu bleiben. So wurden kürzlich zwei größere Änderungen eingeführt, die sich stark und dauerhaft auf den Online-Shooter auswirken.