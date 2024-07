Spieler mit 3.000 Stunden in Apex Legends schreiben negative Reviews auf Steam, um EA zu bestrafen

Es scheint einer der Fälle zu sein, wo Leute zwar ankündigen, jetzt sofort mit Apex Legends aufzuhören und es nie wieder zu spielen, aber diese Auswirkungen sind noch nicht messbar oder in der Realität angekommen. Man wird sicher in den nächsten Tagen beobachten, wie viele Spieler den Protest wirklich durchziehen. Im Moment jedenfalls sieht es nicht so aus, als bekommt EA wirklich den Ärger der Community zu spüren: Spieler drohen damit, Apex Legends von der Festplatte zu löschen, weil EA den Battle Pass „verbessert“

Das ist das Problem: Wir haben auf MeinMMO gestern über die Änderung am Battle Pass in Apex Legends berichtet:

