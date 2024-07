Spieler besiegen EA – Entwickler geben Fehler zu und nehmen gierige Änderung zurück, nachdem die Reviews auf Steam brannten

Wenn Spieler auf die Barrikaden gehen, erreichen sie etwas. Das kann man nun an Apex Legendssehen: Der extrem erfolgreiche Shooter von EA verärgerte mit einer Änderung die Community und muss diese jetzt zurückfahren, nachdem wütende Spieler die Steam-Reviews von Apex Legends in den Keller getrieben hatten.

Was war die Änderung? Bei Apex Legends sollte der Battle Pass deutlich teurer werden. Wir haben auf MeinMMO mehrfach darüber berichtet:

Aktuell ist es so, dass sich Vielspieler den Battle Pass in jeder Season von Apex Legends kostenlos holen können, weil sie mit jedem durchgespielten Battle Pass so viele Apex Coins verdienen, dass sie sich davon den nächsten leisten können.

Das sollte sich aber ab dem 6. August ändern. Dann würde es zwei Battle-Pass-Varianten geben und die hätte man nur mit Echtgeld kaufen können. Es wären also 20 Euro pro Season fällig geworden, um an die kosmetischen Items im Battle Pass heranzukommen, die man bislang in der Praxis kostenlos erhalten konnte.

Doch der Protest gegen die Änderung war so laut, dass EA diese Änderung nun zurücknimmt.

Entwickler nehmen Änderung zurück und geben Fehler zu

Das ist die neueste Entwicklung: In einem Post auf Steam vom 24. Juli 2024 erklären die Entwickler: Man habe die Community gehört. Den Premium Battle Pass wird es weiter für 950 Apex Coins geben.

Die Entwickler sagen: Wir hätten die Änderungen besser kommunizieren sollen – das war unser Fehler.

Man geht sogar noch weiter und kündigt an, dass Spieler den Battle Pass ab dem 6. August 2024 durch eine „Reihe leichter Ingame-Herausforderungen“ erhalten können.

Ab dem 17. September 2024 gäbe es den Battle Pass dann für 950 Apex Coins, wie bisher. Und man erhalte im Battle Pass auch genug Coins, um sich künftige Pässe zu kaufen.

Weil man eh schon das Büßergewand trägt, verbeugt man sich noch etwas tiefer vor den Spielern und adressiert einige Dauer-Kritikpunkte:

Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir unsere Kommunikation mit euch zeitnah, transparent und konsequent gestalten müssen. Eure Prioritäten sind auch unsere Prioritäten: Cheater, Spielstabilität und Lebensqualitäts-Updates stehen an erster Stelle. Wir müssen noch besser werden, und das ist der Grund, warum wir die Probleme hier anerkennen. Als nächsten Schritt wird es in Saison 22 eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen für die Spielstabilität geben, die in den am 5. August erscheinenden Patch Notes beschrieben werden.

So fällt die Reaktion aus: Das Statement der Entwickler auf Steam hat 5.128 positive Bewertungen und 1.427 Kommentare.

Wie haben Spieler das erreicht? Die Spieler haben Apex Legends so hart auf Steam kritisiert, dass die aktuellen Reviews auf sieben Prozent positiv fielen. Wie genau die Spieler erreicht haben, dass EA und die armen Entwickler von Apex Legends jetzt so nachgeben müssen, könnt ihr euch in unserem Artikel über den lauten Protest der Spieler durchlesen: EA wird bei ihrem Goldesel-Shooter zu gierig – Jetzt ernten sie die Quittung wütender Spieler auf Steam