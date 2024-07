EA wird bei ihrem Goldesel-Shooter zu gierig – Jetzt ernten sie die Quittung wütender Spieler auf Steam

Der Shooter Apex Legends (PC, PS4, PS5, Xbox, Switch, Android, iOS) war für Electronic Arts in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte. In Finanzberichten wurde herausgestellt, wie gut der Shooter läuft. Jetzt dreht EA an der Preisschraube und will den Spielern über den Battle Pass ab Season 22 mehr Geld abknöpfen. Die Spielern reagieren mit über 74.000 negativen Reviews auf Steam.

Das ist die Änderung bei Apex Legends:

Über Jahre war es in Apex Legends möglich, sich den Battle Pass mit seinen kosmetischen Belohnungen fast kostenlos zu holen. Denn wenn man einen Battle Pass durchspielte, bekam man genug Ingame-Währung Apex Coins, um sich den nächsten zu kaufen.

EA kündigte aber vor einigen Wochen eine Änderung für den Season Pass an: Ab dem Start von Season 22 am 6. August, soll es 2 Battle Passes pro Season geben, die beide nur mit Echtgeld zu erwerben sind, dafür aber bessere Belohnungen bieten und weniger Zeit erfordern

In der Praxis heißt das, dass Spieler ab dem 6. August pro Season 20 € ausgeben müssen, um 2 Battle Passes bespielen zu dürfen, während zumindest Vielspieler in der Vergangenheit dafür gar kein Geld ausgeben mussten.

Apex Legends erhält mehr als 71.400 negative Reviews auf Steam

Das ist jetzt die Reaktion: Die Spieler von Apex Legends sind erzürnt über die Änderung und machen ihre Wut in einem extremen Ausmaß über die Steam-Reviews kenntlich:

Wir haben am 11. Juli schon darüber berichtet, dass erste negative Reviews eintrudeln

Mittlerweile ist daraus eine Lawine aus schlechten Reviews geworden: Bei den kürzlichen Reviews hat Apex Legends mittlerweile „Äußerst negativ“ – nur 7 % von 80.037 Reviews sind positiv.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Spieler meckern, aber die meisten spielen weiter

Was ist der Haken beim Protest? Zwar sind die Steam.-Reviews in den Keller gerutscht, doch die Spielerzahlen bleiben weitgehend stabil.

Wie man an den Steam-Charts sehen kann, erreichen die Spielerzahlen zum Höhepunkt eines Tages weiterhin um die 215.000 Spieler. Das ist zwar etwas weniger, als vor der Ankündigung, aber im Rahmen der normalen Schwankungen bei Apex Legends: Je länger eine Saison dauert, desto niedriger werden die Spielerzahlen.

Die negativen Steam-Reviews und die Ankündigung, es EA zu zeigen und mit Apex Legends aufzuhören, spiegeln sich aktuell noch nicht in den Spielerzahlen wider.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bringt der Protest was? Laut Gerüchten plant EA, die Änderungen zurückzunehmen, bevor sie live gehen. Das sind aktuell aber nur Gerüchte, die auf Twitter kursieren.

Battle-Passes wurden von Teilen der Community in Live-Service-Games schon immer kritisch gesehen. Denn was auf den ersten Blick so nett und spielerfreundlich wirkt, bringt gewisse Verpflichtungen mit sich und hat eigentlich wenig Spielerisches: Einige Mikro-Transaktionen in neuen MMOs grenzen an Selbst-Versklavung