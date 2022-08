Einige Mikro-Transaktionen in neuen MMOs grenzen an Selbst-Versklavung

Mecker-Dämon Cortyn hat Kritik an Mikrotransaktionen in MMOs – zumindest solchen, die an Selbstversklavung grenzen. Vor allem in den letzten Monaten gab es in Spielen wie Diablo Immortal oder Genshin Impact einige davon.

Wer mich kennt und einige meiner Artikel liest, weiß, dass Mikro-Transaktionen und ich nicht beste Freunde werden. Ich kann in Spielen wie Hearthstone oder Dead by Daylight durchaus damit leben und wenn es nur um kosmetische Dinge geht, sehe ich ohnehin alles ein wenig lockerer. Doch es gibt eine Art von Mikro-Transaktionen, die ich einfach widerlich finde. Es handelt sich dabei um Abonnements, die Daily-Login-Belohnungen versprechen.

Das Perfide an diesen Angeboten: Sie grenzen an Selbstversklavung.

Man bezahlt für die Angst, etwas zu verpassen

Ich will ganz ehrlich sein, ich konnte nie so recht in Worte fassen, was mich an dieser Art von „Abo“ eigentlich so massiv stört. Doch dann habe ich Josh Strife Hayes bei seiner Youtube-Analyse zu „Diablo Immortal“ gehört – und er treffend beschrieb, was mich schon lange an dem Modell störte.

Das entsprechende Zitat ist (übersetzt):

„[Das Geld] zu bezahlen gibt dir nicht all das Zeug. Es gibt dir die Chance, das ganze Zeug zu bekommen, falls du jeden Tag einloggst. (…) Du zahlst für das Privileg, dass deine Login-Tage zählen. (…) Du zahlst dafür, dass du Teil eines „FOMO“-Prozesses bist.“

Bei der „Fear of Missing Out“ (kurz „FOMO“), der „Angst, etwas zu verpassen“ geht es um ein Konzept, potenzielle Kunden zu einer Aktion oder einem Kauf zu bewegen, indem man vorher ihre Angst schürt, sie könnten etwas unwiderruflich verpassen.

Bei Verkäufen tritt FOMO etwa auf, wenn etwas „nur für kurze Zeit“ ist. Wenn zum Beispiel ein Skin in Fortnite nur für ein paar Tage im Shop ist und niemand weiß, ob er noch mal zurückkommt, wird das einige Leute zusätzlich zum Kauf bewegen.

Bei diesen „Abos“, wo man jeden Tag beim Einloggen eine Belohnung erhält, für die man zuvor noch zahlen musste, ist es besonders absurd.

Genshin Impact macht es vor, Diablo Immortal noch finsterer nach

Berühmte Beispiele sind hier der in Diablo Immortal erwähnte „Boon of Plenty“ oder in Genshin Impact der „Blessing of the Welkin Moon“.

In beiden Fällen bekommt man jeden Tag beim Login etwas Premium-Währung – aber nur, wenn man an jedem einzelnen Tag auch einloggt. Verpasst man einen Tag, dann ist die Belohnung futsch.

Spiele wie Genshin Impact halten Spieler und Spielerinnen mit Daily-Login-Abos gefangen.

Oder anders gesagt: Wenn man ein solches „Daily-Login-Abo“ kauft, verpflichtet man sich in gewisser Weise, auch jeden Tag einzuloggen. Immerhin kann man das Maximum des Gekauften nur ausreizen, wenn man auch wirklich jeden einzelnen Tag einloggt.

Klar kann man jetzt sagen: „Ach, wenn ich keine Lust habe, dann logge ich halt nicht ein“ – und natürlich wird das für einzelne Spieler und Spielerinnen auch gehen. Doch die Absicht hinter einem solchen Daily-Login-Abo ist doch eindeutig: Man will den Spieler verpflichten, möglichst jeden Tag einzuloggen, um dann wieder Zeit im Spiel zu verbringen und dabei im besten Fall noch mehr Geld im Shop zu lassen.

Das besonders Eklige an diesen Abo-Varianten ist in meinen Augen jedoch, dass es nicht einmal ein kostenloser Anreiz vom Spiel ist, sondern etwas, für das man schon im Vorfeld bezahlen muss. Als Spieler:in bezahlt man dafür, jeden Tag den Druck zu verspüren, auch garantiert einzuloggen.

Klar gibt es bei diesen Abos auch noch Unterschiede. Diablo Immortal gilt dort als besonders grausam, da es nicht jeden Tag die gleiche Belohnung gibt – sondern bessere Belohnungen, wenn man 20, 25 oder gar alle 30 Tage dieses Abos einloggt.

Verpasst man einen Tag, hat man Pech und muss einen weiteren Monat kaufen, um die bessere Belohnung zu erhalten.

Diablo Immortal hat das Prinzip perfektioniert – auf die übelste Weise.

Ich höre häufig als Argument „Aber beim Streaming wie Netflix oder Disney+ oder bei Spielen wie WoW bezahlst du doch auch ein Abo und nutzt das nicht jeden Tag, das müsstest du dann doch auch schlecht finden.“

Aber das ist definitiv kein fairer Vergleich. Denn egal, ob WoW-Abo oder Streaming-Dienst – wenn ich hier einen Tag „verpasse“, dann entgeht mir nichts. Wenn ich einen Tag nicht „Sandman“ auf Netflix schaue, ist die Folge nicht einfach gelöscht und ich kann beim nächsten Mal trotzdem alles schauen, was ich will.

Für mich sind diese Daily-Login-Abos mit das ekligste, was Spiele bisher hervorgebracht haben. Es ist den Spiele-Firmen gelungen, Spieler und Spielerinnen dazu zu bringen, für etwas zu bezahlen, das sie dann förmlich zum täglichen Login zwingt oder sie zumindest psychisch ganz stark darauf konditioniert.

Oder wie nehmt ihr solche Daily-Login-Abos wahr?