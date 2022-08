Warum ist Diablo Immortal überhaupt in Deutschland erlaubt? Wir fragten einen Anwalt

Diablo Immortal steht seit Release unter der heftigen Kritik des Pay2Win. Wichtige Items lassen sich einfach kaufen und wer zahlt, gewinnt im PvP oft häufiger. Viele Fans fragen sich deswegen: Warum wird so etwas nicht verboten? MeinMMO fragte einen Anwalt.

Das ist los in Diablo Immortal:

Schon seit Release gibt es Diskussionen darüber, wie „krass Pay2Win“ Diablo Immortal sei.

Dabei sind die Bezahl-Inhalte nicht immer offensichtlich. Einige der Mechaniken sieht man sogar erst, wenn man schon bezahlt hat.

Es gibt zwar Fans, welche die Pay2Win-Diskussion verspotten, da das „Pay2Win“ nicht für jeden relevant ist. Trotzdem ist die Diskussion um die entsprechenden Inhalte groß.

Diablo Immortal ist wegen der Monetarisierung in Belgien und den Niederlanden erst gar nicht erschienen, wie schon Lost Ark zuvor. Wir haben damals den Anwalt Christian Solmecke befragt, ob Lost Ark auch in Deutschland verboten werden könnte und hakten nun noch einmal für Diablo Immortal nach.

Wer ist Christian Solmecke? Solmecke ist Spezialist für Internet- und Medienrecht und arbeitet als Rechtsanwalt und Partner bei der Kölner Kanzlei Wilde Beuger Solmecke, kurz WBS. Zuvor arbeitete er als Journalist unter anderem im Westdeutschen Rundfunk. Zu seinem Portfolio zählen zudem:

Mehrere Bücher zum Thema Online-Recht. Zuletzt erschien „Der Taschenanwalt“

Die Gründung von IT-Startups

Solmecke ist außerdem Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht im Internet („DIKRI“) sowie der cloudbasierten Kanzleisoftware Legalvisio.de.

Solmecke wurde mit seinem YouTube-Kanal als „Internet-Anwalt“ bekannt. Er greift häufig aktuelle Themen im Bereich Internet und Gaming auf und beantwortet Fragen in seinen Videos. Auch wir konnten ihm einige Fragen zum Thema stellen.

Der größte Pay2Win-Kritikpunkt sind die legendären Edelsteine in Diablo Immortal. Im Video verraten wir euch, wie genau sie funktionieren:

„Die Spieler hätten in der realen Welt keinen monetären Wert“

MeinMMO: Diablo Immortal ist laut einiger Spieler „räuberisch“ in Sachen Mikrotransaktionen und „Pay2Win“. Wieso ist so etwas in Deutschland erlaubt?

Solmecke: Hier gab es eine jahrelange Diskussion um sog. „Lootboxen“. Auch bei Diablo Immortal ist es letztlich dasselbe Problem – man bezahlt mit Echtgeld für die vom Zufall abhängige Chance, virtuelle Spielvorteile zu erhalten. Hier wird diskutiert, ob so etwas als Glücksspiel verboten gehört oder nicht. Wer ohne staatliche Genehmigung Glücksspiel veranstaltet oder daran teilnimmt, macht sich strafbar.

Glücksspiel bedeutet, dass man unter Einsatz von Geld eine Gewinnchance erwirbt und der Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall und nicht von der Fähigkeit des Spielers abhängt. Manche Juristen sehen das hier, die Mehrheit der Juristen argumentiert aber insbesondere mit folgendem Argument dagegen: Die Spieler hätten in der realen Welt keinen monetären Wert, schon deshalb scheide das Glücksspiel aus. Bislang gibt es in Deutschland auch keine bekannten Urteile gegen Spielehersteller, auch die deutschen Behörden und der Gesetzgeber haben sich bislang zurückgehalten und sich eher darauf konzentriert, Jugendliche vor einer zu starken Beeinflussung zu schützen.

Anders in anderen Ländern, in denen zumindest Lootboxen bereits länger als illegales Glücksspiel verboten sind – z.B. den Niederlanden und Belgien. Zudem haben aktuell (Juni 2022) 20 europäische Verbraucherschutzorganisationen, darunter der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) eine Regulierung von Lootboxen gefordert – etwa durch mehr Transparenz der Algorithmen und besseren Jugendschutz.

Warum zeigt MontanaBlack wirklich kein Glücksspiel mehr auf Twitch? Wir fragten einen Anwalt

MeinMMO: Nach tieferem Eintauchen in das Spiel haben etliche Spieler ihre Transaktionen etwa über Google rückgängig gemacht. Geht so etwas problemlos immer?

Solmecke: Nach den Erstattungsrichtlinien von Google Play ist es möglich, für manche In-App-Käufe innerhalb von 48 Stunden, teilweise auch länger, die Transaktionen rückgängig zu machen.

Ob das immer funktioniert, ist unklar, denn Google schreibt hier wenig transparent: „Abhängig von den Einzelheiten des Kaufs können Sie möglicherweise eine Erstattung erhalten“ und gibt dann eine Anleitung für einen „Antrag“ auf Erstattung.

Im MeinMMO-Podcast sprechen wir über Kriminalität im Online-Gaming:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

MeinMMO: Wie weit darf ein Spiel oder eine Firma gehen, bis ein Produkt in Deutschland wegen der Monetarisierung verboten wird?

Solmecke: Bislang gab es in Deutschland noch keine Verbote. Am Ehesten kann hier noch der Jugendschutz problematisch sein. Ziel der einschlägigen Vorschriften des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags ist es, zu verhindern, dass ungeeignete bzw. beeinträchtigende oder gar gefährdende Angebote Minderjährige beeinträchtigen.

In der Regel reichen hier aber „Deskriptoren“, also Hinweise auf solche Elemente. Nur in Ausnahmefällen kann es sein, dass entsprechende Spiele von der USK erst ab 12, 16 oder sogar 18 Jahren freigegeben werden. Die Bewertung hängt vom Einzelfall ab.

MeinMMO: Gab es schon Fälle, in denen Firmen in Deutschland oder der EU Strafe zahlen mussten wegen Ausbeutung der Kunden?

Solmecke: Nein, das ist mir nicht bekannt. Aufgrund des hohen Glücksspiel-Faktors haben Belgien und Holland die Veröffentlichung von Diablo Immortal unter Berufung auf ihre Lootbox-Gesetze allerdings verboten.

MeinMMO: Danke für die Antworten!

Trotz der Diskussion rund um Pay2Win und darüber, ob Diablo Immortal verboten werden sollte, ist das neue MMO von Blizzard äußerst erfolgreich. Nach einiger Verzögerung erschien es nun auch in China und kann starke Zahlen vorweisen:

Diablo Immortal geht’s trotz heftiger Kritik blendend – Launch in China lässt die Spielerzahlen explodieren