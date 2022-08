Dürfen Twitch-Streamer eigentlich Glücksspiel zeigen? Wir fragten einen Anwalt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das dürfte eher daran liegen, dass gerade „Monte“ rechtlich viel Ärger für seine Streams bekommen hat. Wir haben bereits in der Vergangenheit über Strafverfahren, insbesondere gegen Montana Black berichtet. So musste er eine Hausdurchsuchung der Staatsanwaltschaft u.a. wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels über sich ergehen lassen. Eines seiner Konten mit knapp 90.000 Euro wurde gepfändet. Das Verfahren wegen illegalen Glücksspiels wurde später nur gegen eine Zahlung eingestellt. Danach erst hörte er offiziell mit dem Glücksspiel auf.

Eine Lizenz eines anderen EU-Lands reicht hierfür nicht aus, sofern es auch auf den deutschen Markt ausgerichtet ist. Erst seit 2001 ist es nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland überhaupt möglich, eine Glücksspiellizenz für ein Online-Glücksspiel zu erhalten. Einzige Ausnahme sind von Schleswig-Holstein vergebene Alt-Lizenzen, die aber nur zum Spielen in und aus Schleswig-Holstein berechtigen und nicht online deutschlandweit.

Solmecke: Diese richten sich nicht an den deutschen Markt, daher gelten die deutschen Glücksspiel-Regeln nicht für sie. Daran ändert es nichts, dass es aus Deutschland über das Internet möglich ist, ihnen in den USA zuzuschauen.

Wer ist der Anwalt? Um mit dem Thema aufzuräumen, ob das eigentlich in Deutschland alles legal ist, befragten wir den „Internet-Anwalt“ Christian Solmecke. Wir sprachen schon zuvor mit ihm zum Thema Lost Ark und ob das MMORPG in Deutschland verboten werden könnte .

