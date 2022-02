Lost Ark ist ein riesiger Hit in Deutschland und Europa, aber zwei Länder dürfen nicht mitspielen. Dort ist das neue MMORPG verboten, aufgrund der dort herrschenden Gesetze. Wir von MeinMMO haben den bekannten Anwalt Christian Solmecke gefragt, ob so ein Verbot auch in Deutschland drohen könnte.

Was ist los in Lost Ark?

Am 11. Februar erschien das neue Lost Ark offiziell in Europa und erreichte dort innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Spieler. Nach wenigen Tagen war es das größte Spiel der Welt auf Steam.

Allerdings darf nicht jeder Europäer mitspielen. In 2 Nachbarländern Deutschlands ist Lost Ark verboten: in Belgien und den Niederlanden.

Wir fragten den Anwalt Christian Solmecke, ob er uns die Situation aus rechtlicher Sicht erklären könnte und erhielten postwendend Antwort.

Wer ist der Anwalt? Christian Solmecke ist Spezialist für Internet- und Medienrecht und arbeitet als Rechtsanwalt und Partner bei der Kölner Kanzlei Wilde Beuger Solmecke, kurz WBS. Zuvor arbeitete er als Journalist unter anderem im Westdeutschen Rundfunk. Zu seinem Portfolio zählen zudem:

mehrere Bücher zum Thema Online-Recht

die Gründung etlicher IT-Startups

Solmecke ist außerdem Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht im Internet („DIKRI“) sowie der cloudbasierten Kanzleisoftware Legalvisio.de.

Solmecke wurde außerdem recht schnell mit seinem YouTube-Kanal als „Internet-Anwalt“ bekannt. Er greift häufig aktuelle Themen im Bereich Internet und Gaming auf und beantwortet Fragen in seinen Videos. Auch wir konnten ihm einige Fragen zum Thema stellen.

Neues Video zu Lost Ark zeigt, was das kostenlose MMORPG ausmacht

Lootboxen in einer „rechtlichen Grauzone“

MeinMMO: Wie unterscheidet sich die Rechtslage von Belgien/den Niederlanden im Bezug auf Glücksspiele zu der in Deutschland?

Solmecke: Die Belgier und Niederländer sind ein Stück weiter als wir es sind. Dort gelten Game-Elemente wie z.B. Lootboxen als Glücksspiel. Bei uns wird darüber noch vortrefflich diskutiert. Ein Glücksspiel ist in den Niederlanden ausschließlich rechtmäßig, wenn eine entsprechende Lizenz erteilt wurde. Ohne Lizenz, kein Glücksspiel und somit auch kein Game. Die Verbote sind somit folgerichtig.

Sollten wir in Deutschland auch dazu übergehen, Lootboxen und Co. als Glücksspiel einzuordnen, wäre auch bei uns die Folge, dass ohne Lizenz die Games in ihrer jetzigen Ausgestaltung verboten würden.

MeinMMO: Wäre es möglich, dass Lost Ark (und andere Spiele) auch in Deutschland unter das Glücksspielgesetz fallen?

Solmecke: Das wäre zumindest theoretisch möglich, ja. Anders als in den Benelux-Ländern ist die Gaming-Diskussion um Glücksspiel bei uns in Deutschland jedoch weiterhin nicht abschließend geklärt. Spielehersteller bewegen sich daher hierzulande immer noch in einer rechtlichen Grauzone. Es hängt insofern stark von der jeweiligen Ausgestaltung ab.

Die schwierige Frage lautet stets: Wann ist etwas schon Glücksspiel und wann nur ein legaler In-Game-Kauf? Bislang gibt es in Deutschland jedoch keine bekannten Urteile gegen Spielehersteller wegen der Bereitstellung z.B. von Lootboxen. Auch die Behörden haben sich bislang zurückgehalten, weshalb ich ein Verbot eher als unwahrscheinlich einstufen würde. Darauf verlassen sollten sich Spielehersteller jedoch nicht.

MeinMMO: Warum trifft es ausgerechnet Lost Ark und nicht etwa bekannte Spiele wie League of Legends?

Solmecke: Lost Ark ist ja nicht das erste Spiel, welches vom Verbot betroffen ist. In Belgien wurde beispielsweise Fifa mit seinen Packs von der belgischen Spiele-Kommission verboten. In den Niederlanden wurde ebenfalls vor über einem Jahr schon ein Urteil gegen die Fifa-Packs verhängt. Im Fall League of Legends scheint die Beurteilung anders ausgefallen zu sein und ein Glücksspielverbot wurde offenbar nicht erkannt.

MeinMMO: Wie müsste Amazon die Shop-Politik ändern, um in den entsprechenden Ländern erlaubt zu sein?

Solmecke: Hier gibt es eine einfache Antwort: Um das Spiel legal vertreiben zu dürfen, müsste entweder der Glücksspielfaktor entschärft oder komplett herausgenommen werden. Eine andere Option sehe ich derzeit nicht.

Wie geht es mit Lost Ark weiter?

Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob Lost Ark in Deutschland verboten werden würde. Das MMORPG hat zudem große Ambitionen und kann ein Wachstum verzeichnen – auch im Heimatland Korea.

Da Lost Ark schon seit Jahren in Korea und Russland läuft, hat das Spiel bereits jetzt mehr Inhalte, als bei uns in Deutschland spielbar sind. Wenn diese nach und nach alle importiert werden, wird das MMORPG noch größer.

Das erlaubt uns auch, bereits genau vorherzusagen, was noch alles erscheinen wird – wenn auch nicht, wann das passieren wird. Wir können euch allerdings schon die nächsten Klassen verraten, die in der kommenden Zeit spielbar werden:

