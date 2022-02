Lost Ark: Die neuen EU-Server sind gut gemeint, werden die Warteschlangen aber kaum verringern

Lost Ark bekommt mit dem Patch am 17. Februar die neue Server-Region EU-West. Dort sollen künftig neue Server eröffnet werden. Doch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch glaubt nicht, dass dieser Schritt die aktuellen Probleme lösen wird.

Lost Ark kämpft mit langen Warteschlangen. Im Grunde gilt seit dem Start: Wer nach 18:00 Uhr einloggt, muss mit tausenden von Spielern vor sich rechnen. Auf großen Servern wie Zinnervale, Kadan, Trixion oder dem inoffiziellen deutschen Server Asta ist die Chance sogar gleich null, noch vor 24:00 Uhr online zu kommen.

Doch das Problem lässt sich nicht so leicht lösen, wie Amazon zuletzt verraten hat. Denn durch die übergreifende Technik, mit der ihr Dungeons, Raids und einige andere Inhalte mit Spielern von anderen Servern der Region nutzen könnt, sind die Ressourcen limitiert.

Das heißt: Es können keine neuen EU-Server mehr dazugeschaltet werden.

Amazon bringt deshalb eine komplett neue Server-Region: EU-West. Dort können dann wohl erneut um die 19 Server eröffnet werden, bevor auch EU-West an seine Grenzen stößt. Die Region soll bereits heute, am 17. Februar, ins Spiel kommen, wenn auch vorerst ohne verfügbare Server.

Zwar ist die Einführung einer neuen Region eine sinnvolle Entscheidung, an den aktuellen Warteschlangen wird sie jedoch wenig ändern.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Er hat schon unzählige Releases und Warteschlangen bei neuen MMORPGs mitgemacht. Lost Ark überzeugt ihn zwar nicht so sehr wie andere Spiele, doch auch er würde gerne mehr Zeit in der Welt von Arkesia verbringen, was jedoch durch überlastete Server schwierig ist.

Wer möchte jetzt wieder bei null anfangen?

Das große Problem ist, dass EU-West komplett autark von den bisherigen EU-Servern laufen wird. Gemeinsame Dungeons oder Raids mit Spielern von anderen Servern sind also Fehlanzeige.

Viel nerviger empfinde ich jedoch die Tatsache, dass mein ganzer Account wieder bei Level 0 anfängt. Denn auch das accountweite Level oder sonst irgendwelche Fortschritte, die ich in den letzten 10 Tagen gemacht habe, fallen weg.

Ich stand von meinen knapp 52 Spielstunden locker 25 Stunden in Warteschlangen. Ich würde gerne mehr spielen, kann aber nicht. Das nervt. Doch die neue Region ist keine Lösung. In meiner Gilde haben einige Mitglieder bereits über 120 Spielstunden. Die werden den Server Asta nicht mehr verlassen.

Zudem habe ich bereits einen zweiten neuen Charakter auf einem anderen Server angefangen und meine beiden Vorbesteller-Pakete eingelöst. Ich würde also ohne das 100-Euro-Paket auf dem neuen Server anfangen.

Für mich ist EU-West also keine Option, denn ich würde nicht nur den aktuellen Fortschritt verlieren, sondern sogar mit weniger starten, als zum Release selbst.

Problematisch sehe ich auch den Moment, wenn der Hype um Lost Ark etwas nachlässt. Denn die Server innerhalb von Europa lassen sich theoretisch zusammenlegen, so wie Amazon es gerade bei New World immer wieder tut.

Doch die Server von EU-West werden sich wohl nicht in die andere Region integrieren lassen, dafür gibt es allein mit dem Account-Level eine zu große Hürde. Es besteht ein theoretisches Risiko, dass EU-West irgendwann komplett ausstirbt, obwohl die EU-Server aus dem aktuellen Cluster noch sehr beliebt sind.

Neue Spieler haben eine Zuflucht, doch kaum ein Warteschlangen-Nutzer wird wechseln

Die Server in EU-West sind interessant für Spieler, die jetzt erst komplett neu anfangen möchten oder die als komplette Solo-Spieler unterwegs sind. Sie sind nicht an die aktuelle Server-Struktur gebunden und können so hervorragend Warteschlangen umgehen.

Doch werden das wirklich viele sein?

Wer auch nur ansatzweise mit dem aktuellen Server-Cluster verwurzelt ist, der wird nicht auf EU-West wechseln. Wer sich regelmäßig in die längsten Warteschlangen auf Asta oder Zinnervale stellt, der tut das, weil er mit dem Server oder seiner Gilde dort verbunden ist. Sonst hätte man auch längst auf einen der neueren und kleineren EU-Server wechseln können. Dort warten dann zur Primetime nur 3.000 statt 20.000 Spieler.

Doch schon die neuen Server für EU-Central haben nicht zu einer Reduzierung der Warteschlangen auf den größten Servern geführt. EU-West wird das wohl auch nicht tun.

Wie seht ihr das neue Server-Cluster? Regt es euch zum Wechseln an oder werdet ihr euch wieder in die Warteschlange einreihen?

