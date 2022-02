Lost Ark: So reagiert Amazon auf die riesigen Warteschlangen beim Steam-Hit – Mehr Server und Geschenke

Das neue MMORPG Lost Ark ist auf Steam ein riesiger Erfolg. Mit richtig vielen Spielern kommen aber auch gewaltige Warteschlangen, mit denen das Online-Rollenspiel zum Launch am Wochenende vom 11.2. bis zum 13.2. kämpft. Nun reagiert Amazon auf die Situation mit mehr Servern und Geschenken für euch.

Was ist bei Lost Ark passiert? In den Morgenstunden des 13. Februars waren die europäischen Server von Lost Ark für einige Stunden offline. Amazon kündigte an, während dieser Zeit das Grundgerüst zu legen, um effektiv gegen die langen Warteschlangen zum Global-Release von Lost Ark kämpfen zu können.

Denn statt den im besten Fall prognostizierten 200.000 gleichzeitigen Spielern, waren zum West-Release über 1,3 Millionen Fans zeitgleich im neuen MMORPG. Das führte zu langen Warteschlangen am Release-Wochenende. SPieler müssen teilweise über 10 Stunden warten, bis sie zocken können.

Vor allem der inoffizielle deutsche Server Asta war stark von den Warteschlangen. Unser Redakteur Alex schaffte es an einem kompletten Tag sogar überhaupt nicht sich anzumelden. Andere Team-Mitglieder hatten Schlangen von über 10 Stunden

Lost Ark verspricht neue Server-Region für zentrales Europa

Wie reagiert Amazon? In der Nacht des 14. Februars hat Amazon in einem Blogpost auf der offiziellen Lost Ark-Website nun mitgeteilt, wie man mit der Situation umgehen möchte.

Der Plan ist, eine komplett neue europäische Serverregion zu starten abseits von den bisher bekannten Servern aus Zentral-Europa. Diese neue Region soll dann ebenfalls für Europa optimiert sein, allerdings keinerlei Schnittmengen mit den bisher vorhandenen europäischen Servern aufweisen.:

Ihr könnt also überhaupt nichts mitnehmen, solltet ihr auf einem dieser neuen Server anfangen wollen und müsst komplett von Null anfangen.

Auch mit Freunden auf den “alten” Servern könnt ihr dann nicht mehr zocken. Amazon empfiehlt daher, eventuell offene Vorbesteller-Pakete noch nicht einzulösen, sollte man noch wechseln wollen.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Was bringt das? Für die aktuellen Warteschlangen sollte das akut relativ wenig verändern. Amazon teilt mit, dass sie mit dieser Taktik vor allem ganz neue Spieler abfangen wollen, sodass die bisherigen Server nicht noch weiter gefüllt werden.

Sie sagen außerdem, dass man sich bewusst wäre, dass diese Lösung die Warteschlangen-Situation nicht völlig lösen wird. Es wird obendrein betont, dass es aufgrund der Architektur des MMORPGs leider keinen anderen Weg gäbe, vorhandene Server zu vergrößern.

Lost Ark liegt weit über den Erwartungen – Nun gibt’s Geschenke

Das sagt Amazon noch: Gleichzeitig entschuldigt sich Amazon in dem Blogpost für die enormen Warteschlangen und betonen, dass sie weiterhin daran arbeiten, diese Probleme bei Lost Ark in den Griff zu bekommen. Es würde daran liegen, dass das MMORPG weit über den Erwartungen von Entwickler und Publisher agiert und man nicht mit so viel Ansturm rechnete.

Als Entschädigung für die langen Wartezeiten in “Möwe Online” gibt es allerdings Geschenke für alle Spieler, die sich zwischen jetzt und dem 2. März um 9:59 Uhr einloggen und einen Charakter erstellt haben.

Diese Geschenke werden gleichzeitig mit der neuen Region aktiviert. Wann genau das sein soll, hat Amazon aber noch nicht verraten.

Was gibt es geschenkt? Jeder Spieler, der in dem besagten Zeitraum mit einem Charakter eingeloggt war, erhält folgende Gegenstände geschenkt:

Das legendäre Reittier Terpeion, wahlweise in Schwarz oder Weiß

Sommernachtstraum Instrumenten-Skin für ein Instrument nach Wahl

10 heilende Kampfunterstützungstruhen

10 offensive Kampfunterstützungstruhen

3 wöchentliche Handelstränke

20 Phönix-Federn

3 legendäre Flirt-Kisten

So sieht das Mount aus, welches ihr aus der Truhe bekommen könnt:

Das legendäre Reittier Terpeion steht euch in Schwarz und Weiß zur Verfügung

Was haltet ihr von Lost Ark? Spielt ihr das neue MMORPG bereits oder schrecken euch die enormen Warteschlangen noch ab? Wie findet ihr die Reaktion von Amazon und denkt ihr, dass diese Maßnahmen etwas an der Situation ändern werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir sind gespannt auf eure Meinungen.

