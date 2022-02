Lost Ark: Heute werden die Server heruntergefahren, damit mehr Fans spielen können

Was haltet ihr von den Wartungsarbeiten? Empfindet ihr es als ärgerlich, dass es schon wieder eine Server-Downtime gibt, oder freut ihr euch eher darüber, dass Amazon etwas gegen die langen Warteschlangen unternehmen will? Denkt ihr, sie sollten lieber wie bei New World weitere Server hinzufügen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Sind die Warteschlangen dann weg? Nein, vermutlich nicht. In dem Blogpost betonen die Publisher nämlich, dass sie in der Downtime lediglich das Grundgerüst für weitere Updates und mehr Serverkapazitäten schaffen wollen.

Um diese Situation in Angriff zu nehmen, arbeitet Amazon gemeinsam mit Smilegate daran, die Serverkapazitäten zu erhöhen. Wie genau das funktionieren soll, teilen sie uns an dieser Stelle aber noch nicht mit.

Wie lange bleiben sie offline? Geplant sind die Wartungsarbeiten für ungefähr 3 Stunden. Wenn also alles gut läuft, dürft ihr um 11 Uhr morgens schon wieder in die Welt von Arkesia zurückkehren.

Die Downtime betrifft alle europäischen Server gleichermaßen und ihr könnt euch in der Zwischenzeit nicht in das Spiel einloggen.

Wann werden die Server heruntergefahren? Wie Amazon über die offizielle Website von Lost Ark mitteilte, werden die Server heute Morgen, also am 13. Februar, um 8 Uhr unserer Zeit offline gehen.

Am 11. Februar erschien das neue MMORPG Lost Ark in seiner Free2Play-Version für alle Leute, die es einfach ausprobieren wollen. Das sind allerdings eine ganze Menge, weswegen das Spiel noch immer mit Serverproblemen zu kämpfen hat. Das soll sich nun ändern.

