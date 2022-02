Vorsicht, wenn ihr das Starter-Pack in Lost Ark kauft – Ihr bekommt nicht das, was ihr erwartet

Habt ihr das neue Paket gekauft? Wie findet ihr es, dass Steam die Inhalte so suboptimal kommuniziert? Oder haltet ihr die Pakete sowieso für zu teuer oder unnötig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO. Wir sind auf eure Meinung zu dem neuen MMORPG sehr gespannt.

Andere User beschweren sich darüber, dass sie das Paket gekauft, aber noch nicht erhalten haben. Das liegt daran, dass der Shop auf einigen Servern noch nicht ganz rund läuft und die Pakete in Phasen ausgeteilt werden. Ihr müsst also keine Angst davor haben, das Paket nicht zu erhalten.

Außerdem sind viele Inhalte des Paketes an den Charakter gebunden, mit dem ihr es einlöst. Es gilt also diesmal, besondere Vorsicht walten zu lassen.

Wo ist das Problem? Steam listet die Inhalte des größten Paketes derzeit alle einzeln auf. Blöderweise auch alle möglichen Charakter-Skins, die ihr euch aus den Truhen aussuchen könnt. Dadurch entsteht die Erwartung, dass in dem Paket alle aufgezählten Skins enthalten sind, was aber nicht der Fall ist.

Dafür gibt es jetzt Starter Pakete im Shop zu kaufen. Davon gibt es drei verschiedene zwischen 19,99 € und 64,99 €. Doch was ihr tatsächlich in diesen Paketen bekommt, könnte von dem abweichen, was ihr erwartet. Schuld daran ist eine denkbar schlechte Beschreibung der Inhalte.

Was hat sich verändert? Mit dem endgültigen Launch von Lost Ark sind die Founder’s Packs aus dem Shop verschwunden. Die Vorbestellerpakete und ihre Inhalte könnt ihr ab jetzt also nicht mehr bekommen.

