E-Sport von LoL läuft so gut, dass Riot Games noch ein weiteres Event nachlegen will

Seit mehr als einem Jahrzehnt dominieren zwei große internationale Events die Esport-Szene von League of Legends, und zwar das Mid-Season Invitational (MSI) und die World Championships (Worlds). Diese Events sind Höhepunkte im Kalender der Fans und der Profispieler gleichermaßen. Doch nun deutet sich an, dass ein weiteres Turnier LoL eingeführt wird.

Was für ein Event? LoL ist zweifellos einer der dominierenden Titel im Esport. Mit seiner riesigen Fangemeinde und den hohen Zuschauerzahlen bei Turnieren und Veranstaltungen auf der ganzen Welt hat das Spiel eine beeindruckende globale Reichweite. Erst kürzlich wurde ein neuer Rekord im LCK-Finale mit 2,6 Millionen Zuschauern geknackt.

Riot Games soll laut Sheep Esports im Jahr 2025 ein drittes großes internationales Event in den Wettbewerbskalender von LoL aufnehmen (neben MSI und Worlds). Dieses neue Turnier soll zwischen dem Winter- und Spring-Split des jährlichen Wettbewerbskalenders stattfinden.

Zukunft des LoL-Esports: Drittes Major-Turnier geplant

Wie schaut das Ganze aus? Obwohl Einzelheiten wie der genaue Ort, das Format und der Name des Turniers noch nicht bekannt sind, gibt es bereits erste Hinweise darauf, wie das Event gestaltet sein könnte. Angeblich wird jeweils ein Team pro Großregion (LEC, LCS, LCK, LPL) zu diesem Event eingeladen. Es bleibt jedoch unklar, ob auch Teams aus kleineren Regionen die Chance erhalten werden.

Was könnte sich am Plan ändern? Die Einführung dieses neuen Events könnte weitreichende Auswirkungen auf den LoL-Esports haben. Es wird spekuliert, dass das Mid-Season Invitational (MSI) in Zukunft möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr stattfinden wird, um Platz für das neue Turnier zu schaffen. Der Zeitrahmen für das neue Event könnte voraussichtlich zwischen März und April liegen.

Des Weiteren könnte das neue Turnier bedeutende Veränderungen in den verschiedenen Ligen weltweit nach sich ziehen. So könnten beispielsweise die LCS und LCK auf ein 3-Split-Format umstellen. In der LEC sind 3 Splits pro Jahr schon Realität. Ähnliche Anpassungen könnten in den Ligen erwartet werden, um einen angemessenen Qualifikationspfad für das neue Turnier zu gewährleisten.

Für den Summer Split 2024 wird LCS Berichten zufolge (Dot Esports) von Best of 1 zu Best of 3 zurückkehren.

Wann gibt es weitere Infos? Laut Sheep Esports habe Riot Games bestätigt, dass es im Juni 2024 ein Update zum Zeitplan für 2025 geben werde. So müsst ihr euch noch etwas gedulden, um zu erfahren, ob und wann das Turnier nun stattfinden könnte.

