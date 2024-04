HandOfBlood kann heute die Champions League in LoL gewinnen – Ein „Fiebertraum“

5 Jahr ist es her, dass ein deutsches Team „die Champions League“ von League of Legends, die EMEA Masters, gewann. Heute Abend, am 28. April, könnte es ein zweites Mal soweit sein. Twitch-Streamer HandOfBlood scheint aufgeregt wie nie. Der LoL-Experte NoWay nennt es einen „Fiebertraum.“

Was ist das für ein Event?

Die „EMEA Masters“ sind sowas wie die Champions League in LoL: Die erfolgreichsten Teams aus den Regional-Ligen in Europa treten in einem Turnier gegeneinander an, um das beste „Nicht LEC-Team“-Europas zu ermitteln.

In den vergangenen 6 Jahren hat 4-mal das französische Team Karmine Corp gewonnen. Die spielen mittlerweile aber in der LEC und dürfen nicht mehr antreten.

Ausgerechnet das deutsche Team Eintracht Spandau von Influencer HandOfBlood hat es ins Finale geschafft. Man spielt heute Abend in einem Best-of-5 gegen Beşiktaş Esports, das Team des türkischen Fußballvereins Beşiktaş Istanbul.

Mäßige Saison in LoL kann doch noch ein Traum werden

Warum wäre der Gewinn etwas Besonderes? Erst einmal in der Geschichte des Turniers hat überhaupt ein deutsches Team gewonnen: 2019 war es BIG, der Stadtrivale von Eintracht Spandau.

Das Team von HandOfBlood ist erst seit wenigen Jahren aktiv, ein Sieg wäre also eine große Sache. Das wäre genau das Ding, von dem HandOfBlood immer geträumt hat, nachdem es zwei Jahre lang mit seinem Team so durchwachsen lief, scheint ihnen 2024 der Durchbruch zu gelingen. Deutscher Meister ist man ja schon geworden.

Der deutsche Streamer NoWay4u nennt es auf Twitter einen „Fiebertraum“, dass Spandau diesen Lauf geschafft hat.

Wo kann man das sehen? Das Spiel könnt ihr auf dem Kanal der EMEA Masters auf Twitch verfolgen. Spielbeginn ist auf 16:55 Uhr angesetzt.

Public Viewing für 400 Zuschauer in Berlin

So will HandOfBlood das Spiel jetzt sehen: Der Twitch-Streamer (via Twitter) hat noch kurzfristig und mithilfe des Bürgermeisters ein Public Viewing in Berlin organisiert.

Das findet im Freilichtkino in der Spandauer Altstadt statt, Einlass ist ab 16 Uhr.

Olaf Scholz kommt übrigens nicht:

