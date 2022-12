LoL verrät mehr zum Gameplay seines Prügelspiels Project L – „Das Game sieht von Mal zu Mal besser aus“

In einem neuen Video haben die Entwickler mehr über das neue Free2Play-Prügelspiel Project L verraten. Das Spiel nutzt die Champions und die Geschichte von League of Legends, bringt aber seinen ganz eigenen Gameplay-Ansatz mit.

Die LoL-Macher arbeiten an einem Prügelspiel, ähnlich wie Street Fighter oder Mortal Combat. In der Welt von League of Legends bekämpfen sich die Champions auf eine ganz neue Art – per Kombo-Prügel in 2D-Welten.

Das neuste Video gibt tiefere Einblicke an das Gameplay. Tom Cannon, Executive Producer von Project L, erklärt die Movement-Techniken und zeigt Team-Angriffe. In Project L wählt ihr offenbar immer 2 Champions, die sich gemeinsam unterstützen.

Movement-Techniken Laufen Rennen Dashen Chain-Dash Springen Langer Sprung Super-Srpung



Dazu kommen bei vielen Champions noch spezielle Movement-Techniken, die nur diese Champions beherrschen.

Team-Kombos Assist-Actions Handshake-Tag Dynamic-Save



Ihr könnt euch Hilfe von einem zweiten Champion holen und so eure Schlag-Kombos weiter ausbauen. Ihr entscheidet per „Handshake“, ob ihr den Champion komplett wechseln wollt oder ob der Team-Kamerad nur kurz vorbeischaut.

Zudem könnt ihr mit dem Dynamic-Save eine Kombo des Gegners unterbrechen. Falsches Timing beim Dynamic-Save macht euch jedoch anfällig für Gegenangriffe.

Wie unterscheidet es sich von anderen Prügelspielen? Auch das sprach Tom Cannon kurz an. So wollen man einen klaren Fokus auf die Offensive setzen. Spieler sind meist im Vorteil, wenn sie einen Angriff starten.

Für die Verteidiger ist es wichtig, die Angriffe des Gegners vorauszuahnen. Sind offensive Spieler zu einfallslos bei ihren Kombis, rächt sich das schnell.

Wie stark sich Project L von der großen Konkurrenz rund um Street Fighter, Tekken und Mortal Combat unterscheidet, muss sich noch zeigen. Mit dem Free2Play-Ansatz hat man jedoch bereits ein starkes Alleinstellungsmerkmal.

Unter dem Video auf YouTube (via youtube.com) gibt es viel Lob für die offene Kommunikation und den Erklärungsansätzen. Oscar Lorenzo schreib etwa: „Ich mag es, wie ihr uns den Prozess erklärt, wie Charaktere in diesem Spiel entstehen“.

Zudem freuen sich viele User hier auf das Spiel generell und den Fortschritten, die mit jedem neuen Video zu erkennen sind. szczunokin schreibt dazu: „Das Game sieht von Mal zu Mal besser aus. Bin wirklich aufgeregt.“

League of Legends als Prügelspiel? Falls ihr eine Meinung dazu habt, lasst es uns in den Kommentaren wissen.