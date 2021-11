Riot zeigt neuen Gameplay-Trailer zu Project L – Prügelspiel direkt im Hype

Der Entwickler Riot hat ein weiteres Spiel angekündigt, das im Universum des MOBAs League of Legends spielt. Das Beat’em’Up hat noch keinen Namen und ist bis jetzt nur bekannt als “Project L”. Jetzt gibt es einen neuen Gameplay-Trailer.

Das ist Project L: Bei dem Spiel handelt es sich um ein 2D-Beat’em’Up, das in der Welt von Runeterra von LoL spielt. Ihr werdet euch ein Team aus zwei unterschiedlichen Champions bauen, die ihr im Kampf steuert und die sich gegenseitig zu Hilfe kommen können.

Die Philosophie hinter Project L ist laut den Entwicklern, dass es “leicht zu lernen und schwer zu meistern” ist. Das heißt, dass es für neue und unerfahrene Spieler leicht sein wird, in das Spiel einzusteigen. Doch wenn sie mit den jeweiligen Champions richtig gut werden wollen, werden sie dafür arbeiten müssen.

Die verschiedenen Champions aus League of Legends werden in Project L ihre ikonischen Moves und Angriffe präsentieren, die aber an den Style und das Kampfsystem eines Beat’em’Ups angepasst sind.

Als Beispiel dafür wurde der Zeitbrecher Ekko mit seinem Zeitsprung gebracht. So kann er sich auch im Prügelspiel zu einem früheren Zeitpunkt zurückversetzen. Damit kann er zum Beispiel dann angreifen, wenn es für ihn am günstigsten ist oder eine Kombo verlängern.

In dem Trailer könnt euch selbst einen Eindruck von dem Gameplay machen:

Zudem erklärten die Entwickler im Video, dass sie den Netcode von Project L sehr ernst nehmen und daran arbeiten, dass es die bestmögliche Spielerfahrung für alle Spieler liefert. Bei Online-Spielen ist guter Netcode für eine flüssige Spielerfahrung und niedrigen Delay essenziell wichtig.

Community feiert den Trailer – “Ich bin ja so bereit.”

Diese Reaktionen gibt es: Bis jetzt wird der Trailer von Project L überwiegend positiv aufgenommen. In den Kommentaren unter dem offiziellen Trailer auf dem Channel von Riot Games feiern viele das nächste Spiel im LoL-Universum. Der Trailer hat seit seiner Veröffentlichung am 21. November über 800.000 Views, 49.000 Likes und fast 3.600 Kommentare gesammelt.

In den Kommentaren werden vor allem die coolen Moves von Ekko gelobt, sowie das schicke Design des Beat’em’Up. Viele Spieler freuen sich aber auch über die Tatsache, dass die Entwickler viel Wert auf den Netcode von Project L legen.

Ich stelle mir jetzt schon den Turnier-Hype vor. Das sieht großartig aus! JasonParadise auf YouTube (2.400 Upvotes)

Ich kann es kaum erwarten, Leute mit Ekko zu zerlegen. Adrian Riven (1.300 Upvotes

Während die komplette Charaktere-Aufstellung für das Spiel noch nicht bekannt ist, hoffen viele in den Kommentaren auf ein gutes vielseitiges Roster.

Es gibt auch schon Wünsche bezüglich der verschiedenen Champions, die in dem Beat’em’Up spielbar sein sollen. Mit über 140 Champions hat League of Legends eine sehr lange Liste, aus der sie nach Lust und Laune wählen können. In den Kommentaren auf verschiedenen Plattformen gab es Wünsche nach:

Warwick

Veigar

Kayn

Azir

Ich werde in dem Spiel nur dann gewinnen können, wenn sie [Riot] Yuumi hinzufügen und mich auf dem Rücken der Pro-Gamer sitzen lassen. HappyChimeNoises auf YouTube (4.400 Upvotes)

Der offizielle Tweet zur Ankündigung hat über 56.000 Likes und die Zahl steigt weiter.

Auch im offiziellen LoL-subreddit sind viele gespannt auf das neue Spiel. Der Thread zu dem Trailer hat fast 9.500 Upvotes gesammelt und befindet sich aktuell (21.11.2021, 12:40 Uhr) auf dem ersten Platz in dem subreddit.

Die Fans dort freuen sich, dass Riot die LoL-IP nach 10 Jahren endlich weiter ausbaut und Ableger wie das RPG Ruined King, Project L und auch die beliebte TV-Serie Arcane produziert. Auch so manche Scherze fallen in dem Thread. So schreiben die User ironchicken45 und Cerinthus:

Ich kann es kaum erwarten, dass die League-Community auf die Fighting Games Community trifft.

Es tut mir leid, Jungs, aber FGC wird uns mit Haut und Haaren fressen.

Die User schätzen ihre Chancen gegen die hardcore Beat’em’Up-Gamer mit Jahrzehnten an Erfahrung eher gering ein, freuen sich aber dennoch auf Project L.

Nachdem Release des RPGs Ruined King und des neuen Trailers von Project L äußern sich die Fans auch immer wieder zu dem kommenden MMORPGs im LoL-Universum. Zwar ist bis jetzt kaum etwas darüber bekannt, aber die guten Eindrücke zu den beiden Ablegern sind für die Fans ein Grund zur Hoffnung, dass auch das MMORPG gut wird.

