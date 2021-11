LoL-Serie Arcane erreicht in 38 Ländern Platz 1 der Netflix-Charts – Ist gerade beliebter als Squid Game

Mit Arcane wurde ein Serie zum erfolgreichen MOBA League of Legends veröffentlicht. Doch sie richtet sich nicht nur an Fans des Spiels. Das macht sie anscheinend auch sehr erfolgreich, denn derzeit befindet sich die Serie in 38 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts, darunter auch Deutschland und Österreich.

Was ist das für eine Serie? Arcane ist eine Animationsserie zu von League of Legends. Sie erzählt die Geschichte einer Zweiklassengesellschaft in der Welt Runeterra:

Auf der einen Seite steht Piltover, eine Stadt, die durch Fortschritt und neue Technologien aufblüht

Auf der anderen Seite gibt es Zhaun, einen Ort voller Abschaum und krimineller Banden

Die Geschichte besteht aus Konflikten voller Liebe, Hass, Missgunst und Sehnsucht. Die wird in einer sehr hochwertigen Art und Weise präsentiert. Ihr braucht zudem keinerlei Vorwissen, um die Serie zu verstehen. Bisher wurden 3 der geplanten 9 Folgen veröffentlicht.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski bezeichnete Arcane als beste Videospielverfilmung aller Zeiten und mit dieser Meinung steht sie anscheinend nicht alleine da.

Arcane verdrängt Squid Game von Platz 1, bekommt starke Bewertung wie Breaking Bad

Wie kommt Arcane an? Der Twitter-Account ChartsLoL berichtet regelmäßig von den Erfolgen rund um League of Legends, etwa wenn ein Hit der Band KDA einen starken Platz bei iTunes oder Spotify erreicht. In seinem neusten Tweet zeigt er die Erfolge der Serie Arcane und die können sich sehen lassen.

In 38 Ländern steht die Serie auf Platz 1 der Netflix-Charts. In weiteren 38 Ländern erreichte sie die Top 5, in den USA und Großbritannien steht sie immerhin in den Top 10.

Damit hat Arcane in vielen Ländern Squid Game vom ersten Platz verdrängt. Den hatte die koreanische Serie zwischenzeitlich in 91 Ländern gleichzeitig inne und verteidigte ihn sogar über Wochen. Squid Game wurde innerhalb des ersten Monats von über 111 Millionen Accounts gesehen, was es zur erfolgreichsten Serie auf Netflix überhaupt gemacht hat (via CNN).

Wie genau die Zuschauerzahlen bei Arcane aussehen, wird voraussichtlich in den kommenden Wochen von Netflix mitgeteilt.

Allerdings gab die Webseite Bloomberg bekannt, dass Arcane allein in China 130 Millionen Mal angeschaut wurde, was sich allerdings nicht auf die reinen Zahlen von Netflix-Accounts bezieht, da die Serie auch über Twitch geschaut werden konnte und bereits 3 Folgen anbietet.

Wie kommt die Serie an? Auch abseits der Charts kommt Arcane gut an. Auf der Film-Plattform IMDb bekommt die Serie gerade eine User-Wertung von 9,4, was dem Wert der Serie Breaking Bad und generell Platz 5 im Ranking aller Serien entspricht (via IMDb).

Allerdings schwankt dieser Wert noch recht stark, weil es nur knapp über 9.000 Bewertungen für Arcane gibt. Breaking Bad hingegen hat über 1,5 Millionen Bewertungen. Die Bewertungen könnten also noch nach unten, theoretisch aber auch nach oben gehen.

Auch auf Webseiten wie Movie Pilot, Serienjunkies, Kotaku oder TheVerge gibt es bereits positive Reviews für die ersten 3 Folgen. Zu einer richtigen Bewertung wird es bei vielen aber erst kommen, wenn die Staffel komplett ist.

Kann die Serie den Hype halten? Die ersten 3 Folgen der Serie werden sowohl in der Gaming-Szene, als auch in allgemeinen Serien-Redaktionen positiv aufgenommen.

Ob Arcane zu einer der besten Serien überhaupt wird, wird auch von den restlichen 6 Folgen abhängen. Davon werden jeweils 3 Folgen an den beiden kommenden Samstagen veröffentlicht.

Wie fandet ihr Arcane bisher? Und freut ihr euch schon auf die nächsten Folgen?