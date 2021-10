Das nächste Battle Royale auf Steam wird ein interaktiver Action-Film, erinnert an Squid Game

Die vorherigen Spiele Five Dates und The Complex kosteten jedoch zum Start 12,99 Euro.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Spiel? In Bloodshore kämpfen Streamer, Entertainer und zum Tode verurteilte Häftlinge gegeneinander ums Überleben. Dem Gewinner winken Ruhm und Preisgeld, während die anderen Mitspieler das Abenteuer nicht überleben werden.

Das neue Spiel Bloodshore soll noch im November auf Steam erscheinen. Dabei handelt es sich um einen “interaktiven Action-Film”, in dem ihr einen Charakter “steuert”, der sich in einer Art Real Life Battle Royale befindet. Thematisch erinnert dies an Hunger Games und den Netflix-Hit Squid Games.

Insert

You are going to send email to