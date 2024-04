Das geliebte MMORPG Guild Wars 1 liegt seit 11 Jahren brach, bekommt nun einen neuen Chef

Das preisgekrönt MMORPG Guild Wars 1 ist in einer seltsamen Situation: Es erschien 2005 und ist eigentlich seit 2013, also seit 11 Jahren, in einem Maintenance-Mode, wird nicht mehr weiterentwickelt. Der Fokus von ArenaNet liegt auf Guild Wars 2. Aber irgendwie tut sich doch noch was bei Guild Wars 1, so zum 19. Geburtstag. Wo Ubisoft alte Spiele einfach schließt, pflegt man sie bei ArenaNet.

Das ist die Situation bei Guild Wars 1:

Ein einziger Entwickler bei ArenaNet, Stephen Clarke-Wilson, arbeitete als „Teilzeit-Hausmeister“ an Guild Wars 1. Er selbst nennt seine Rolle „Teilzeit Game Director, Programmierer, Hausmeister und so weiter.“ 2018 waren es noch 2 Entwickler, da hatte Clarke-Wilson noch die Hilfe von Bill Freist.

Clarke-Wilson ist seit 19 Jahren bei ArenaNet und eigentlich „Vice President Technology“. In der Rolle arbeitete er an der Entwicklung von Online-Plattform-Strategien.

Seit April 2024 ist seine Rolle aber zu „Game Director Guild Wars“ gewechselt (via linkedin), was absurd scheint: Warum braucht ein eigentlich totes MMORPG einen Game Director?

Guild Wars 2 wird aktiv weiterentwickelt, sogar über ein Guild Wars 3 wird aktuell gesprochen:

Erfahrener Entwickler ist jetzt Game Director

Das sagt der Entwickler: Er sagt über einen Post in der Wiki zum Spiel (via wiki.guildwars), seine Arbeitszeit sei seit einigen Wochen anders verteilt. Vorher habe er 10 % seiner Arbeitszeit an Guild Wars 1 gearbeitet. Nun seien es 80 %.

Seine bisherigen Aufgaben habe er weitestgehend abgegeben.

Was macht er denn jetzt an Guild Wars 1? Der Entwickler-Veteran senkt erstmal die Erwartungen und sagt, Guild Wars 1 sei immer noch im Wartungsmodus. Es gebe keine Pläne für neuen Content.

Er habe noch eine Menge im Backend des Spiels zu tun, werde aber einige „lang andauernde Probleme“ reparieren. Er hofft, dass er die Spielerfahrung in Guild Wars 1 verbessern kann.

Ungewöhnliche Geste, so viel Liebe in ein altes Spiel zu stecken

Das steckt dahinter: Stephen Clark-Wilson begann seine Karriere 1978, vor 46 Jahren, und ist seit 19 Jahren bei ArenaNet. Der Mann scheint einfach einen Status innerhalb der Firma zu haben, dass er sich gönnen kann, das zu machen, was er möchte, und ganz offensichtlich will er Guild Wars polieren und verbessern, dort Bugs fixen und das Spiel in einen besseren Zustand versetzen.

Das ist eine schöne, ungewöhnliche Geste eines Unternehmens und eines Entwicklers, dass man sich statt immer neuen Projekten, einem alten Juwel widmet.

ArenaNet ist hier der Gegenentwurf zu Ubisoft, die Spiele sogar gezielt aus den Bibliotheken der Spieler löschen.

Vielleicht lohnt sich ohnehin mal ein Besuch im Spiel: In Guild Wars 1 läuft seit dem 22. April und noch bis zum 6. Mai gerade die Geburtstags-Feier. Man feiert den Release des Spiels am 28. April 2005.

