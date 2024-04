FC 24: TOTS Live Tracker: Welche Karte bekommt ein Upgrade? – Alle Spieler im Überblick

Wenn ihr euch vor dem ersten offiziellen TOTS mit ein paar zusätzlichen Packs und Spielern ausstatten wollt, haben wir hier ein paar nützliche Tipps: So bereitet ihr euch perfekt auf das Team of the Season vor

Wann erscheinen die Upgrades im Spiel? Die Upgrades werden wohl zusammen mit dem neuen Team of the Week veröffentlicht. Das heißt, ihr dürft jeden Mittwoch um 19:00 Uhr mit den Verbesserungen im Spiel rechnen.

EA FC 24: Team of the Season – Alle Infos und Leaks rund um das TOTS

In den Spalten rechts findet ihr die Fortschritte für die jeweiligen Upgrade-Anforderungen und ganz am Ende, wie viele Partien bereits absolviert wurden.

So erkennt ihr die Updates und Fortschritte: Im Folgenden seht ihr alle TOTS Live Spieler mit ihren jeweiligen Vereinen in einer Tabelle zusammengefasst.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to