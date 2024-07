Wir haben FC 25 und den neuen Modus „Rush“ angespielt – auf 3 Neuerungen könnt ihr euch freuen

EA Sports hat MeinMMO eingeladen, eine Pre-Beta von EA FC 25 anzuspielen. Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen und das Gameplay ordentlich unter die Lupe genommen. Was sich am Gameplay geändert hat und wie sich der neue 5VS5-Modus „Rush“ spielt, erfahrt hier.

Das haben wir getestet: Wir konnten auf der PS5 eine Pre-Beta von EA Sports FC 25 anspielen, die eine sehr frühe spielbare Version des Titels darstellt. Diese enthält schon alle Gameplay-Änderungen, befindet sich aber noch in Entwicklung und ist somit noch längst nicht fertig und ausbalanciert.

Bereit standen der Anstoß-Modus mit dem klassischen 11VS11 sowie dem brandneuen 5VS5-Modus „Rush“, der dafür gesorgt hat, dass VOLTA nun endgültig aus FC 25 rausgeflogen ist. EA begründet diese Entscheidung mit Feedback aus der Community.

Spielbar waren:

Manchester City, Real Madrid, Liverpool FC und Atletico Madrid bei den Männern.

Chelsea, Real Madrid und Olympique Lyon bei den Frauen.

Die Stats und Teams basierten noch auf den Daten von FC 24, sodass in diesem Bereich noch nichts preisgegeben wurde.

Was soll neu sein beim Gameplay? In einer großen Präsentation hat EA die Gameplay-Neuerungen vorgestellt, die FC 25 bereithalten soll. Das sind unter anderem:

„FQ IQ“, das neue Spielerrollen und Taktikvorlagen bringt.

PlayStyles für Torhüter.

Taktisches Foul (Professional Foul). Damit kann man Gegner zu Fall bringen, ohne Grätsche oder Tackle. Wird ausgeführt mit Drücken von R1 und der X-Taste (PS5).

Besseres Leftstick-Dribbling.

Schwerere Pässe, wenn der Spieler unter Druck steht.

5 Neue Skill-Moves.

Wettereffekte wie beispielsweise Wind, die das Gameplay beeinflussen können.

Was ist neu bei der Grafik?

Noch realistischere Laufstile der Stars. 1.800 Profis mit realistischen Laufstilen, darunter 200 Frauen.

Authentische Maskottchen, mit denen man nach einem Tor jubeln kann.

Bessere Stadionatmosphäre mit aktiveren Trainern, Schiedsrichtern und Fans.

Zwei verschiedene Grafikmodi stehen zur Auswahl. Einer hat bessere Lichteffekte (Ray-Tracing) und optische Verbesserungen und ist hochgerendert in 4K. Oder richtiges 4K mit Standard-Beleuchtung. Beide bieten 60 FPS beim Gameplay.

Bessere Gesichter für Spieler ohne Facescan durch Machine Learning.

Doch was bewirken die Änderungen wirklich? Was merkt man direkt? Wir verraten euch, auf welche 3 Neuerungen ihr euch freuen könnt und wie sich Gameplay wirklich anfühlt.

1. Das neue Gameplay schraubt an den richtigen Stellen

So ist das neue Gameplay wirklich: Spielt man das erste Match in FC 25, fühlt man sich direkt heimisch, denn das generelle Gameplay und Feeling sind sehr nah an FC 24 dran. Fast schon identisch. Doch schlimm ist das nicht, denn der Vorgänger FC 24 bot ja hervorragendes Gameplay. Nichts war wirklich overpowered und es fühlte sich immer fair und gut an – außer, wenn die Server gestreikt haben.

In FC 25 ist vieles wie gehabt und man muss genau hinschauen, um Unterschiede beim Gameplay zu finden. Was jedoch sofort auffällt ist, dass das Gameplay nochmal langsamer geworden ist und sich damit realistischer anfühlt.

Ebenso ist es deutlich schwieriger, Pässe zu spielen, wenn der eigene Spieler unter Druck steht und gepresst wird. Hier klappt nun nicht mehr der wildeste Pass über das ganze Spielfeld. Eine realistische Verbesserung.

Es fällt zudem auf, dass es schwieriger geworden ist, Tore zu erzielen, da die gegnerischen Verteidiger die Räume sehr gut verteidigen. Hier wirkt die Abwehr viel stabiler. Außerdem wirkt die K.I. der CPU-Spieler generell besser. So versuchen die Gegner in Pressing-Situationen jetzt zu dribbeln, um sich aus der Situation zu lösen.

Schade ist nur, dass es keine großen Änderungen bei den Schüssen, Pässen oder den Standard-Mechaniken gibt. Ecken-, Freistoß- und Elfmeter-Systeme sind alle identisch zu FC 24. Außer bei „Rush“, doch dazu lest ihr weiter unten in diesem Beitrag mehr.

Besonders stechen aber die neuen Spielerrollen hervor, die eine Ergänzung zu den PlayStyles sind und die alten Arbeitsraten endgültig ersetzen sowie die Taktik enorm verbessern.

2. Die neuen Player Roles verbessern die Taktik unheimlich

Endlich wurde dieses wichtige Thema mal angegangen: die Taktiken in FC. Diese wurden jahrelang nur stiefmütterlich behandelt und Neuerungen gab es eher selten. Und selbst, wenn mal etwas neu war, waren dies meist nur kleinere Verbesserungen.

Jetzt in FC 25 gibt es endlich die große Taktik-Revolution und tatsächlich spürt man das auf dem virtuellen Platz. Unter „FC IQ“ fasst EA Sports die taktischen Neuerungen in EA FC 25 zusammen, die folgendes mitbringen:

Über 35 verschiedene Player Roles.

Neue Team-Taktiken inspiriert von großen Vereinen oder Spielstilen wie Tiki Taka.

Smart Tactics, bei denen im Spiel bessere Taktiken basierend auf dem Spielverlauf vorgeschlagen werden.

Was sind die neuen Player Roles? Wenn ihr den Football Manager von Sega schon mal gespielt habt, dann dürften Spielerrollen für euch nichts Neues sein. In EA FC 25 verhalten sich diese ganz ähnlich. Jeder Profi hat mindestens eine Spielerrolle, die seine Laufwege und Positionierung bestimmen, wenn er nicht in Ballbesitz ist.

Als Beispiel gibt es die „Shadow Striker“-Player Role, die Jude Bellingham in FC 25 besitzen wird. Wählt ihr diese für Bellingham aus, wird er so spielen, dass er als ZOM auf Angriff spielt und die Lücke hinter den Stürmern sucht. Er wird gut getimte Läufe in den 16er anstreben und dort versuchen Tore zu erzielen.

Gut zu wissen für die Player Roles:

Es gibt Player Roles in verschiedenen Stärken, beispielsweise Box-to-Box, Box-to-Box+ oder Box-to-Box ++. Die Plus-Varianten sollen hier den Superstars vorbehalten sein, die ihre Rollen noch besser ausführen können.

Manche Spielerrollen haben verschiedene Fokusse wie Attacke, Defensive oder Frei.

Die Workrates wird es in FC 25 nicht mehr geben.

Es können in Zukunft neue Player Roles kommen.

Weshalb die Player Roles eine gute Ergänzung sind: Die neuen Spielerrollen machen das Spiel deutlich realistischer und die Taktiken viel umfangreicher. Früher musste man stundenlang im Taktik-Menü rumfummeln und dann hoffen, dass die Spieler die Laufwege auf den Platz bringen, die man sich ausgedacht hat.

Jetzt regeln das die Player Roles. Abzuwarten bleibt hier natürlich, wie gut das im fertigen Spiel funktionieren wird. In der Beta allerdings konnte man schon erahnen, dass FQ IQ für deutlich bessere Laufwege sorgen wird.

3. „Rush“ bietet cooles Regelwerk und Abwechslung am Ball

Das hat Rush zu bieten: Rush ist ein neuer Modus in FC 25, der wie die Gerüchte schon vermuten ließen, ein 5VS5-Modus ist, bei dem ihr auf einem kleineren Fußballfeld mit 4 Feldspielern zockt, während der Torhüter von der K.I. gesteuert wird.

Das Gameplay wird bei Rush identisch zum Gameplay in FC 25 sein und nicht wie bei VOLTA auf ein separates, trickreicheres Gameplay setzen.

Besonders bei Rush ist, dass ihr es kooperativ spielen könnt. Das bedeutet, dass ihr euch 3 Freunde suchen könnt und gemeinsam in Rush auf Torejagd gehen könnt. Außerdem gibt es Rush in vielen FC-Modi. Ihr könnt es im Anstoß-Modus auf der Couch zocken, in Ultimate Team online oder sogar in Clubs (ehemals Pro Clubs).

Das sind die Regeln von Rush:

Ein Spiel dauert 8 Minuten, die Zeit läuft runter.

Beim Anstoß wird in Richtung in Ball gesprintet, der Schnellere gewinnt. Ähnlich wie in Rocket League.

Für Fouls gibt es eine blaue Karte, die den Spieler für eine Minute vom Platz schickt.

Abseits gibt es nur im Angriffsdrittel.

Freistöße werden indirekt ausgeführt.

Beim Elfmeter rennt der Schütze auf den Torwart zu, hier wird der Torhüter allerdings von einem Spieler gesteuert anstatt der CPU.

Es gibt keine festen Positionen.

So spielt es sich: Rush ist ein bisschen wie ein richtiges Fußballspiel in der Light-Variante. Es ist deutlich schlanker, schneller und weniger steif. Es erinnert fast an die Kleinfeld-Ligen wie die Baller League oder Kings League, die ebenfalls versuchen den klassischen Fußball etwas zu beschleunigen und spaßiger zu gestalten.

Und das gelingt: denn, Rush macht einfach Spaß. Es ist großartig, dass das Gameplay hier identisch zum normalen 11VS11-Modus ist. Denn dadurch braucht man nicht umzudenken und kann einfach Spaß haben. Man muss sich jedoch an das kleine Feld gewöhnen und sich von Taktiken, ausgeklügelten Laufwegen und langen Passstafetten verabschieden.

Hier zählen nur gutes Dribbling, präzise Pässe und Torschüsse. Fouls werden durch Timeouts bestraft, wodurch ihr einen deutlichen Vorteil habt, wenn es nur noch gegen 3 Feldspieler geht.

Die Regeln sind also gut durchdacht und besonders die neuen Elfmeter sind richtig spannend. Leider hatten wir keine Gelegenheit, Rush kooperativ zu spielen. Vermutlich wird der Modus mit Freunden noch deutlich spaßiger sein, als alleine gegen die CPU.

Unser Fazit zur Beta: Alles in allem hat die Beta von FC 25 Spaß gemacht und besonders im taktischen Bereich überzeugt. Spielerisch ändert sich nicht so viel im Vergleich zum Vorgänger, was beim starken Vorgänger auch nicht so schlimm ist. Der neue Modus „Rush“ bietet schnelle, spaßige Matches, die sich wirklich ausgereift und durchdacht anfühlen.

Doch, ob all das wieder einen Vollpreis rechtfertigt, bleibt fraglich. Sicherlich hätten sich Fans bei den spärlichen, aber sehr guten Änderungen, über ein neues Update-Modell gefreut. Was meint ihr? Interessiert ihr euch für EA FC 25? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!