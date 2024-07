FC 25: Leaks kündigen neuen Modus für Ultimate Team an, der an eine beliebte FIFA-Reihe erinnert

Laut übereinstimmenden Leaks bekannter Insider soll im Nachfolger von FC 24 ein neuer Modus für Ultimate Team eingeführt werden. Anscheinend unternimmt EA einen neuen Anlauf, den Flair eines alten FIFA-Fan-Lieblings zu neuem Leben zu erwecken.

Was ist das für ein neuer Modus? In FC 25 soll ein neuer Modus im Spiel auftauchen, der von der Aufmachung an den bereits bekannten Volta-Modus angelehnt ist, aber mehr Freiheiten und neue Features versprechen soll. Zudem soll er im Gegensatz zu Volta nicht von den anderen Modi separiert, sondern eingebunden werden.

Für die Bezeichnung des neuen Modus kursieren bisher verschiedene Namen. Am häufigsten trifft man im Netz auf „Penta“ oder „Rush“. Penta (griech. „Fünf“) könnte dabei auf die Anzahl der Spieler im Spiel hindeuten, also dass es sich um ein 5vs5 handelt. Rush (englisch für „eilen/rasen“) hingegen beschreibt wohl die Art und Weise des Spiels, die mit schnellen Spielzügen und Ballwechseln vonstattengehen soll.

Die bekanntesten Leaker haben bereits erste Infos gesammelt, welche Neuerungen der Modus mitbringen wird. Wir zeigen sie euch.

Neuer 5vs5-Modus für FC 25: Alle Leaks im Überblick

Ein der bekanntesten Leaker, „futdonk“, hat auf seinem X-Account, die bekannten Neuerungen für den neuen Modus zusammengetragen. Bisher sind nur einige Infos bekannt.

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass Leaks keinen hundertprozentigen Geltungsanspruch haben. Ob und wie der Modus im neuen Spiel auftaucht, bleibt bis zum Release von FC 25 offen.

Was wir bisher über den neuen Modus wissen:

es wird einen neuen 5vs5-Modus geben

der neue Modus wird Teil von Ultimate Team und Clubs

beim Anstoß wird in einem Wettrennen um den Ball gekämpft

Elfmeter werden wie beim (Eis)-Hockey im Penalty 1vs1 ausgetragen, das heißt, der Schütze rennt von der Mitte auf das Tor zu und versucht, den Torwart zu überwinden

Spieler können bei groben Fouls mit einer Zeitstrafe für eine gewisse Zeit aus dem Spiel verbannt werden, Zeitstrafen werden mit einer blauen Karte verhängt

An welche beliebte FIFA-Reihe erinnert der Modus? Das offenere Konzept erinnert an alte FIFA-Street-Zeiten. Das erste Spiel der beliebten Reihe erschien im Jahr 2005. Fans dürften sich gern an coole Arenen, flippige Kommentaroren-Sprüche und trickreiches Gameplay auf den Straßenplätzen dieser Welt zurückerinnern.

Mit dem Volta-Modus versuchte EA den Charme der alten Street-Spiele einzufangen. Allerdings scheint Volta nicht wirklich auf Gegenliebe der Community gestoßen zu sein.

Laut neusten Leaks steht der noch junge Volta-Modus, der erst in FIFA 20 eingeführt wurde, vor dem Aus. Verschiedene FIFA-Insider nehmen an, dass Volta durch den neuen Rush/Penta-Modus ersetzt werden soll. Alle weiteren Infos rund um den neuen Nachfolger von FC 24 haben wir bei MeinMMO für euch zusammengetragen: EA FC 25: Alles, was wir bereits wissen – Erste Infos und Leaks zu Cover, Release und Gameplay