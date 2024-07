Wunderkind dominiert beim größten Turnier von FC 24, holt sich direkt den Titel

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bitter für Yuval, denn viel konnte er in der 2. Halbzeit nicht mehr ausrichten, sodass er sich am Ende mit 7:0 geschlagen geben musste und Anders Vejrgang der glückliche Sieger wurde.

Sicherlich würde das Finale dann schwieriger werden für den Dänen, sollte man meinen. Doch nicht für Vejrgang. Er legte im Finalspiel gegen Yuval los wie immer und ging bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. 4 Treffer folgten schnell und zur Halbzeit stand es im großen Finale bereits 5:0.

So lief die WM für Anders: In der Gruppenphase des Turniers gewann Anders Vejrgang gegen Ekmenn94 und NachoAbella mit jeweils 3 Toren Abstand. Ekmenn94 musste ein 6:3 einstecken und NachoAbella ein 5:2.

Was ist die FC World Championship? Nach der Trennung von der FIFA hat EA Sports mit der FC World Championship eine eigene Weltmeisterschaft für FC 24 veranstaltet, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat.

In Berlin wurde am vergangenen Wochenende der erste Weltmeister in FC 24 gekürt und es ist ein alter Bekannter: Anders Vejrgang, das FIFA-Wunderkind, gewinnt das Turnier spektakulär.

