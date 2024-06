FC 24: Make Your Mark Tracker für die EURO 2024 – Alle Spieler und Upgrades im Überblick

Der Sommer in FC 24 steht ganz im Zeichen der Nationalmannschaften. Mit „Make Your Mark“ („Schreibe Geschichte“) startete am 14. Juni das nächste Live-Event in Ultimate Team. Wir zeigen euch in diesem Tracker alle Spezialkarten der EURO 2024 und geben euch die wichtigsten Infos zu ihren Chancen auf Upgrades.

Was ist das für ein Event? „Make Your Mark“ ist ein Event, das eine Vielzahl dynamischer Karten mit sich bringt. Es fokussiert sich auf Spieler, die in den nächsten Wochen folgenden Turnieren ihre eigene Erfolgsgeschichte schreiben wollen:

UEFA EURO 2024

Copa América

Einige der neuen Karten besitzen gleich 4 Playstyle+. Das gab es vorher bei noch keinem anderen Event. Und die Spieler können sogar noch 3 weitere Upgrades erhalten.

Wann bekommen die Spieler Upgrades? Die Spieler müssen in ihren Nationalmannschaften folgende Voraussetzungen erfüllen, um dazugehörige Upgrades freizuschalten:

Debüt geben: Chemie+ (von Beginn an drei Chemiepunkte)

Angreifer/Mittelfeldspieler verbuchen 2 Tore oder Vorlagen: +1 Gesamtbewertung (GES)

Verteidiger/Torhüter lassen 2 Spiele kein Gegentor zu: +1 GES

5 Spiele zum Einsatz kommen: +1 GES

Make Your Mark: Alle Spieler und Upgrades der EURO 2024

Insgesamt 46 Spieler (Stand: 24. Juni) der EURO 2024 haben Chancen auf Upgrades. Jede einzelne Karte haben wir in unserem Tracker erfasst.

Was zeigt euch der Tracker? Dem Tracker könnt ihr von links nach rechts folgende Infos entnehmen:

Spieler (derzeitiges Rating) – Positionen alle Spieler-Ratings, die bereits ein Upgrade erhalten haben, sind fett markiert

Nationalität mit einem Stern (*) sind die Nationen gekennzeichnet, die noch Chancen auf Upgrades haben

absolvierte Spiele nach einem Spiel schaltet sich Chemie+ frei, bei 5 absolvierten Spielen gibt es +1 GES

Tore/Vorlagen für Stürmer bzw. Spiele ohne Gegentor für Verteidiger und Torhüter manche Spieler können sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld spielen, für den Tracker zählt die primäre Position des Spielers



Make Your Mark Tracker: EURO 2024

Spieler (Rating) – Positionen Nationalität absolvierte Spiele Tore/Vorlagen bzw. Spiele ohne Gegentor (+1 GES) van Dijk (97) – IV Niederlande* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 1/2 Konaté (97) -IV Frankreich* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ✅ohne Gegentor: 2/2

+1 GES Wirtz (97) – ZOM, ZM, ST Deutschland* ✅1/1: Chemie+

3/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 1/2 Doku (97) – RM, MS, RF Belgien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Carvajal (97) – RV, RAV Spanien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ✅ohne Gegentor: 2/2

+1 GES Palmer (96) – ZOM, RF England* 0/1: Chemie+

0/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Dimarco (96) – LM, IV, LV Italien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Kolo Muani (96) – ST, RM, MS Frankreich* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Rafael Leão (96) – LF, LM, MS, ST Portugal* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Højlund (96) – ST, MS Dänemark* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Arda Güler (95) – ZOM, ZM, RF Türkei* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 1/2 Szoboszlai (95) – ZOM, RM, ZM Ungarn* ✅1/1: Chemie+

3/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 1/2 Xavi Simons (95) – ZOM, RF, LF Niederlande* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Šeško (95) – ST, MS Slowenien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Williams (95) – LM, RM, RF, LF Spanien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Mudryk (95) – LM, LF Ukraine* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Tchouaméni (95) – ZDM, IV, ZM Frankreich* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Nuno Mendes (95) – LV, LAV Portugal* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 1/2 João Neves (95) – ZM Portugal* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 De Ketelaere (95) – ST, ZOM Belgien* 0/1: Chemie+

0/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 ter Stegen (95) – TW Deutschland* 0/1: Chemie+

0/5: GES +1 ohne Gegentor: 0/2 Alexander-Arnold (95) – RV, RAV, ZM England* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 1/2 Danso (95) – IV Österreich* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 0/2 van de Ven (94) – IV, LV Niederlande* 0/1: Chemie+

0/5: GES +1 ohne Gegentor: 0/2 Theate (94) – IV, LV Belgien* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 ohne Gegentor: 1/2 Drăgușin (94) – IV Rumänien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 1/2 McTominay (94) – ZDM, ZM Schottland ✅1/1: Chemie+

3/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 1/2 Okafor (94) – ST, ZOM, MS, LF Schweiz* 0/1: Chemie+

0/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Kiwior (94) – LV, IV, ZDM Polen* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 0/2 Özcan (94) – ZDM, ZM Türkei* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Frattesi (94) – ZM Italien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Stanišić (94) – RV, RAV, IV Kroatien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 0/2 Frankowski (94) – RAV, RV, LAV Polen* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 0/2 Broja (94) – ST, MS Albanien* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Kostic (94) – LM, LAV, LF Serbien* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Groß (93) – ZM, RV, ZDM Deutschland* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Ilic (93) – ZM, MS Serbien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Mittelstädt (93) – LAV, LV, LM Deutschland* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 1/2 Toney (93) – ST, MS England* 0/1: Chemie+

0/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Le Normand (93) – IV Spanien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ✅ohne Gegentor: 2/2

+1 GES Sosa (92) – LAV, LV, LM Kroatien* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 ohne Gegentor: 0/2 Bah (92) – RV, RAV Dänemark* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ohne Gegentor: 0/2 Mikautadze (93) – ST, MS Georgien* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 ✅Tore/Vorlagen: 2/2

+1 GES Reijnders (92) – ZM Niederlande* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Boženík (91) – ST, MS Slowakei* ✅1/1: Chemie+

2/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2 Černý (91) – RF, RM Tschechien* ✅1/1: Chemie+

1/5: GES +1 Tore/Vorlagen: 0/2

Wann erscheinen die Upgrades im Spiel? Die Upgrades sind bislang während der Europameisterschaft schon einen Tag später im Spiel erscheinen. Gleiches gilt übrigens auch für die Upgrades der dynamischen Path-to-Glory-Karten. Damit ihr immer auf dem neusten Stand seid, haben wir auf MeinMMO auch für die Path to Glory einen Tracker erstellt: Path to Glory Tracker in FC 24: Alle Spieler und Upgrades für die EURO 2024 im Überblick