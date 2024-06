Path to Glory Tracker in FC 24: EM startet heute – Alle Spieler und Upgrades der Euro 2024

In FC 24 rücken mit dem Start der Europameisterschaft am 14. Juni auch die Path-to-Glory-Spieler in den Fokus. In unserem Tracker für die EURO 2024 stellen wir euch alle Spieler mit ihren Fortschritten und Upgrades vor.

Was sind Path-to-Glory-Spieler? Mit der Path to Glory (auf Deutsch: Weg zum Ruhm) könnt ihr ausgewählte Spieler auf ihrem Weg durch große Turniere begleiten. Dabei geht es um folgende internationale Wettbewerbe:

UEFA Euro 2024

Copa América

Alle Path-to-Glory-Karten sind dynamisch, das heißt, sie können sich je nach Abschneiden ihrer Nationalmannschaften verbessern.

Besonders interessant sind die Path-to-Glory-Karten, weil ihr viele davon im neuen Season Pass freischalten könnt. Wir zeigen euch, wie ihr schnell an die Karten herankommt: 3 Tipps, um die Season 7 Ladder schnell zu leveln

Wie funktionieren die Upgrades? Upgrades erhalten die Spieler erst dann, wenn die entsprechende Nationalmannschaft eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

Land des Profis gewinnt 1 Spiel: +1 GES

Land des Profis gewinnt 3 Spiele: +1 Spielstil+

Land des Profis gewinnt das Viertelfinale: +1 GES

Land des Profis gewinnt das Halbfinale: +1 GES oder 5/5 * bei Skillmoves/Schwacher Fuß

Land des Profis gewinnt das Finale: +1 GES

Path to Glory Tracker der EURO 2024: Alle Spieler und Upgrades

Wichtig: In diesem Tracker geht es nur um die Path-to-Glory-Karten der EURO 2024.

Insgesamt gibt es Stand heute (14. Juni) 37 Path-to-Glory-Spieler, die während der Europameisterschaft Chancen auf Upgrades haben. Wir stellen euch jede Karte in unserem Tracker vor. Um die Übersicht zu behalten, haben wir die Spieler in die jeweiligen Vorrundengruppen ihrer Teams aufgeteilt.

Welche Informationen seht ihr im Tracker? Der Tracker startet links mit dem Spieler und seinem derzeitigen Rating. Bereits geänderte Ratings durch Upgrades werden von uns fett markiert. In der gleichen Spalte seht ihr auch, für welche Positionen der Spieler vorgesehen ist.

Rechts daneben seht ihr die Nationen der Karten. An dem Stern(*) erkennt ihr, ob der Spieler mit seiner Nationalmannschaft noch Möglichkeiten auf Upgrades hat.

In den beiden Spalten rechts in der Tabelle geben wir nebeneinander an, welche Upgrades die Karte bereits erhalten hat und wann das nächste Upgrade möglich ist.

Path to Glory Tracker: EURO 2024

Gruppe A

Spieler (Rating) – Positionen Nationalität bisherige Upgrades nächstes Upgrade möglich Undav (94) – ST, ZOM, MS Deutschland* / 14. Juni vs Schottland Tierney (93) – LV, LAV Schottland* / 14. Juni vs Deutschland Füllkrug (93) – ST, MS Deutschland* / 14. Juni vs Schottland Ndoye (92) – RM, LM, FR Schweiz* / 15. Juni vs Ungarn Szalai (91) – IV, LV Ungarn* / 15. Juni vs Schweiz

Gruppe B

Spieler (Rating) – Positionen Nationalität bisherige Upgrades nächstes Upgrade möglich Pedri (96) – ZM, ZOM Spanien* / 15. Juni vs Kroatien Chiesa (95) – LM, RM, RF, LF Italien* / 15. Juni vs Albanien Olmo (95) – ZOM, MS, RF, LF Spanien* / 15. Juni vs Kroatien Gvardiol (94) – IV, LV Kroatien* / 15. Juni vs Spanien Hysaj (92) – LV, RV, LAV Albanien* / 15. Juni vs Italien Brozovic (92) – ZDM Kroatien* / 15. Juni vs Spanien Vicario (92) – TW Italien* / 15. Juni vs Albanien

Gruppe C

Spieler (Rating) – Positionen Nationalität bisherige Upgrades nächstes Upgrade möglich Saka (96) – RF, RM, LM, LF England* / 16. Juni vs Serbien Oblak (96) – TW Slowenien* / 16. Juni vs Dänemark Walker (95) – RV, RAV, IV England* / 16. Juni vs Serbien Gomez (94) – IV, RV England* / 16. Juni vs Serbien Pickford (94) – TW England* / 16. Juni vs Serbien Christensen (93) – IV Dänemark* / 16. Juni vs Slowenien Vlahović (93) – ST, MS Serbien* / 16. Juni vs England Lukic (91) – ZM, ZDM Serbien* / 16. Juni vs England

Gruppe D

Spieler (Rating) – Positionen Nationalität bisherige Upgrades nächstes Upgrade möglich Saliba (96) – IV Frankreich* / 17. Juni vs Österreich Depay (95) – MS, ST, LF Niederlande* / 16. Juni vs Polen Sabitzer (95) – ZM, ZDM, ZOM Österreich* / 17. Juni vs Frankreich de Jong (95)- ZM, ZDM, ZOM Niederlande* / 16. Juni vs Polen Clauss (94) – RAV, RV, RM Frankreich* / 17. Juni vs Österreich Barcola (94) – RF, RM, ST, LF Frankreich* / 17. Juni vs Österreich Laimer (93) – ZDM, ZM Österreich* / 17. Juni vs Frankreich Zalewski (92) – LM, LV, RM, LF Polen* / 16. Juni vs Niederlande

Gruppe E

Spieler (Rating) – Positionen Nationalität bisherige Upgrades nächstes Upgrade möglich Lukaku (94) – ST, MS Belgien* / 17. Juni vs Slowakei Škriniar (93) – IV Slowakei* / 17. Juni vs Belgien Trossard (93) – MS, ZOM, ST, LF Belgien* / 17. Juni vs Slowakei Rațiu (91) – RV, RAV Rumänien* / 17. Juni vs Ukraine Tsygankov (91) – RM, ZM, ZOM, RF Ukraine* / 17. Juni vs Rumänien

Gruppe F

Spieler (Rating) – Positionen Nationalität bisherige Upgrades nächstes Upgrade möglich Kvaratskhelia (95) – LF, LM, RF Georgien* / 18. Juni vs Türkei Silva (94) – ZOM, RM, ZM, RF Portugal* / 18. Juni vs Tschechien Schick (92) – ST, MS Tschechien* / 18. Juni vs Portugal Kökçü (92) – ZM, ZOM Türkei* / 18. Juni vs Georgien

Wann erscheinen die Upgrades im Spiel? In der Vergangenheit war es bei den internationalen Wettbewerben bis auf einige Ausnahmen so, dass die Upgrades wenige Tage später auch im Spiel auftauchten. Deshalb empfehlen wir jeden Tag in Ultimate Team reinzuschauen. Das Path-to-Glory-Event war Teil eines großen Updates für FC 24, das wir euch bei MeinMMO genauer vorgestellt haben: EM Update ist da – bringt neuen Modus für die Euro 2024 und 7 wichtige Änderungen