Die Story von Dragon Age vor The Veilguard in 3 Minuten erklärt – Teil 1: Origins

Nach 10 Jahren geht die Geschichte von Dragon Age in The Veilguard endlich weiter und begeistert jetzt schon Fans, aber auch einige neue potentielle Spieler. MeinMMO erklärt euch kurz und knapp, was ihr zur Story von Dragon Age wissen müsst, um zu wissen, was im neusten Teil so passiert. Hier findet ihr die Zusammenfassung der Handlung vom ersten Teil Origins.

Spoiler-Warnung: Hier geht es – natürlich – und die Story von Dragon Age: Origins und wir verraten die gesamte Geschichte inklusive Ende und Entscheidungen. Wenn ihr wie viele andere gerade noch alle Dragon-Age-Teile vor The Veilguard durchspielen wollt und nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr nicht weiter lesen.

Dragon Age: Origins ist bereits 2009 erschienen und spielt in der Welt 21 Jahre vor den Geschehnissen in The Veilguard (Zeitalter der Drachen 9:30). Hier legt ihr den Grundstein für alles, was im Süden von Thedas in der darauffolgenden Zukunft passieren wird.

Für The Veilguard sind die Ereignisse nur bedingt wichtig, denn nichts von euren Entscheidungen hat Einfluss auf das, was im neusten Teil passiert. Es ist allerdings praktisch, die Geschichte von Dragon Age zu kennen, um einige Situationen in The Veilguard besser einschätzen zu können.

Wichtig: Die ersten drei Teile spielen im südlichen Teil der Welt, The Veilguard dagegen im Norden. Vieles, was früher passiert ist, ist für die Leute im Norden also ziemlich weit weg . In unserem Special erklären wir, wie viel Dragon Age ihr wirklich kennen müsst, um The Veilguard zu verstehen.

Darum geht es in Dragon Age: Origins

Ihr spielt in Origins einen Grauen Wächter aus Ferelden, also jemanden, dessen Lebensaufgabe es ist, die Verderbnis zu bekämpfen. Schon in den ersten Minuten wird der gesamte Orden aus Ferelden allerdings ausgelöscht durch Verrat eines Kommandanten.

Nur ihr überlebt zusammen mit einem weiteren Wächter, indem euch Flemeth rettet, die Mutter von Morrigan. Morrigan ist eine wichtige Figur, die später noch einmal auftaucht und eigene Ziele verfolgt, von denen ihr in Origins aber nicht viel mitbekommt. Ihr erfahrt in Inquisition mehr über sie. Die Kollegen von der GameStar erklären ausführlich, wer Morrigan ist und welche Rolle sie spielt.

Als letzte überlebende Graue Wächter im Gebiet sammelt ihr alte Verträge, um verschiedene Fraktionen für den Kampf gegen eine anbrechende „Fünfte Verderbnis“ zu mobilisieren. Stellt euch das vor wie eine Zombie-Apokalypse, die ihr aufhalten müsst.

Im Laufe der Geschichte nehmt ihr Einfluss auf die politische Struktur in Ferelden und von verschiedenen Völkern, bestimmt, wert lebt und wer stirbt und stellt euch im Finale dem Erzdämonen, der die Verderbnis anführt. Der Clou: Wer auch immer den Erzdämon erledigt, stirbt eigentlich ebenfalls. Am Ende seid ihr siegreich, der Erzdämon ist tot und die Verderbnis besiegt.

Die wichtigsten Entscheidungen in Origins mit Auswirkung auf die spätere Story

Wer ist der neue Herrscher von Ferelden?

Mit welchem Begleiter seid ihr eine Beziehung eingegangen?

Habt ihr den Templern oder den Magiern geholfen?

Wer hat mit Morrigan ein Kind gezeugt?

Wer ist der neue König der Zwerge?

Habt ihr Morrigans Ritual durchgeführt und dadurch den Todesstoß gegen den Erzdämon überlebt?

Tötet ihr den Architekten oder lasst ihr ihn am leben? (DLC: Awakening)

Wer sind die Grauen Wächter?

Die wichtigste Gruppierung in Origins sind die Grauen Wächter, einer Fraktion, die auch in The Veilguard wieder auftaucht. Die Grauen Wächter unterziehen sich einem tödlichen Ritual bei der Aufnahme:

Ihr trinkt aus einem Kelch von Verderbnis korrumpiertes Blut, um euch willentlich damit zu infizieren. Nur so kann ein Wächter die Verderbnis spüren und sie effizient bekämpfen. Ihr überlebt in Origins als einziger neuer Initiand dieses Ritual. Das höchste Ziel eines Grauen Wächters ist es, einen Erzdämon zu erschlagen und dabei sein Leben zu lassen.

Die Grauen Wächter sind eine neutrale Fraktion, die zwar politischen Einfluss hat, indem sie über Verträge Unterstützung einfordert, sich sonst aber nicht in die anderen Reiche einmischt. Ihr Hauptquartier ist die Festung Weisshaupt, der Anführer nennt sich Erster Wächter.

Da die Aufnahme oft tödlich endet, steht verurteilten Verbrechern oft die Wahl zwischen Galgen und Wächtern offen. Viele dieser Verbrecher und etliche Bürger aus niederen Ständen schließen sich deswegen den Grauen Wächtern an, da diese generell respektiert werden

Der Beitritt zu den Wächtern steht jedem Stand und jedem Volk offen. Für die Leute ist die Gruppierung eine Art Ausweg oder Aufstieg. Ihr könnt euch in The Veilguard auch dafür entscheiden, ein Grauer Wächter zu sein: Das neue Dragon Age kommt schon bald – Wir wollen wissen, welcher der 6 Fraktionen ihr euch anschließen werdet