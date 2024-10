Fan fragt, warum alle den fiesen Schurken aus Dragon Age: The Veilguard lieben, bekommt ausführliche Story-Antwort

Dragon Age: The Veilguard erzählt eine Story weiter, auf deren Fortsetzung Fans seit 9 Jahren warten. Eine Figur sorgt aber für Verwirrung: ein Elf, der eigentlich als Gegenspieler auftritt. Aber irgendwie ist der in der Community super beliebt. Ein Fan will wissen, warum und bekommt tiefe Einsicht in den Charakter und seine Rolle für The Veilguard.

Spoiler-Warnung: Hier geht es um die Geschehnisse von Dragon Age: Inquisition und einige Inhalte von The Veilguard. Wir versuchen, die Spoiler so leicht wie möglich zu halten, aber können auf einige Details nicht verzichten.

Wer ist der Schurke?

Solas ist ein Elf, den ihr bereits in Inquisition trefft. Er dient dort sowohl als Begleiter als auch als Romanzen-Option – allerdings nur für rein weibliche und dazu elfische Charaktere. Wie andere bekannte Charaktere taucht auch Solas in The Veilguard wieder auf.

In Inquisition malt Solas ein Wandgemälde, das eure Entscheidungen widerspiegelt und fungiert als Experte für den Schleier.

Dabei fällt allerdings auf, dass er sehr radikale Ansichten hat und teilweise schon fast „böse“ erscheint. Am Ende jedoch verrät er euch anscheinend – mit mehr oder weniger Reue, je nachdem, wie eure Beziehung zu Solas war.

Der Spitzname des Elfen ist übrigens „Dread Wolf“, der ursprüngliche Titel von Dragon Age: The Veilguard.

Darum ist Solas so beliebt: Auf Reddit ob er irgendetwas verpasst habe oder warum plötzlich alle Solas so feiern. In seiner Erinnerung sei der Elf „selbstgefällig, arrogant, ein Narzisst und Rassist“ und all das trifft vermutlich auch zu.

Der Nutzer hofft sogar, dass wir in The Veilguard die Möglichkeit haben werden, Solas zu töten. In einem Kommentar erhält der Ersteller auf seine Frage eine ausführliche Antwort. Vom Nutzer Pax-facts84 heißt es:

Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Das liegt daran, dass so auf dich reagiert, wie du auf ihn reagierst. Er reflektiert gewissermaßen, was du von ihm erwartest. Wenn du denkst, er ist ein Arschloch, wir der kälter und distanzierter. […] Er denkt, dass er die Welt zerstört, so viele getötet hat und diesen Fehler um jeden Preis rückgängig machen muss, weil er in so einem grundlegend anderen Ort aufgewacht ist, der sich leblos anfühlt. […] Da ist etwas immens Menschliches an ihm. Ich freunde mich oft mit ihm an. Es macht Freude, zu sehen, wie er herumprobiert, darauf drängt, mehr zu lernen. Du bist anders, du bist ihm ähnlich und das solltest du nicht sein.

Solas sei noch immer „ein Arschloch“, erklärt der Nutzer. Er sehe eine Welt, in der sein Volk zu etwas verkommen ist, das es früher verdammt hat, ein Schatten seiner selbst. Der Elf sei arrogant, zu stolz und liege falsch – und sei damit auch noch grausam. Aber der Nutzer könne das verstehen: „Es ist so menschlich.“

Im Gameplay sind Solas sowie die eigentlichen Gegner zu sehen:

Solas ist eine der wichtigsten Figuren in Dragon Age, aber nicht der Obermotz in Veilguard

Nur durch Solas wurden die Ereignisse, die zu The Veilguard führen, überhaupt angestoßen. Welche genau das sind, wollen wir hier nicht zu breit erklären, aber sein Streben danach, einen Fehler zu korrigieren, hat etliche Dinge in Gang gebracht.

Die eigentlichen Antagonisten des Spiels sind allerdings genau diejenigen, gegen die Solas eigentlich kämpft: die Götter der Elfen. Die sind bereits im ausführlichen Gameplay von The Veilguard zu sehen:

Elgar’nan ist der „Allvater“ der Elfen, der laut einer Legende dafür verantwortlich ist, dass die Sonne auf- und untergeht. Ghilan’nain ist die elfische Göttin der Anleitung und Navigation und bekannt als die Mutter aller Halla.

Wie genau es mit Solas und den Göttern weitergeht, können wir noch nicht sagen. The Veilgaurd erscheint am 31. Oktober und ab da könnt ihr selbst erkunden, wie die Geschichte von Dragon Age weitergeht.

Zumindest ein klein wenig vom neuen Dragon Age konnte unser Head of Editorial bei Webedia, Rae Grimm, bereits sehen und sogar selbst spielen. Rae ist ein riesiger Fan der Reihe und vom neusten Teil absolut begeistert: Nach 7 Stunden Spielzeit ist Dragon Age: The Veilguard alles, was ich je an BioWare geliebt habe