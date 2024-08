Dragon Age: The Veilguard ist der neueste Ableger der Dragon-Age-Games von Bioware. Alles rund um den Release, das Erscheinungsdatum, das Gameplay und die Companions des Action-RPGs lest ihr hier.

Was ist Dragon Age: The Veilguard? Das Spiel stammt aus der Spieleschmiede Bioware. Es ist der vierte Teil der Hauptreihe nach Dragon Age: Origins, Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition. Ursprünglich war das Spiel als Dragon Age: Dreadwolf bekannt.

Während des Summer Games Fest 2024 wurde das Game mit einem neuen Trailer als Dragon Age: The Veilguard für einen Release im selben Jahr angekündigt:

Release, Erscheinungsdatum und Plattformen

Wann erscheint Dragon Age: The Veilguard? Der Release von Dragon Age: The Veilguard ist für Herbst 2024 angekündigt. Ein konkretes Datum ist aktuell noch nicht bekannt.

Im August 2024 war kurzzeitig ein Post auf X.com zu sehen, der auf ein Release Ende Oktober hinweist. Mehr zu dem Gerücht könnt ihr bei unseren Kollegen bei GameStar und GamePro nachlesen.

Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Dragon Age: The Veilguard wird via Steam und Epic auf PC sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielbar sein.

Ab wie viel Jahren ist das Game? Aktuell hat Dragon Age: The Veilguard noch keine Alterseinstufung.

In was für Editionen erscheint Dragon Age: The Veilguard? Im Moment kann das Spiel nur in einer Standard-Version für PC, PS5 und Xbox Series X|S in den jeweiligen digitalen Stores auf die Wunschliste gesetzt werden. Ob es Collector’s Editions geben wird, ist nicht bekannt.

Gibt es eine Demo zum Spiel? Aktuell gibt es keine öffentlich verfügbare Demo für Dragon Age: The Veilguard.

Auf was für einer Engine basiert das Game? Die Engine von Dragon Age: The Veilguard ist Frostbite von DICE.

Wird Dragon Age: The Veilguard im GamePass sein? Aktuell gibt es keine konkreten Informationen dazu, ob und ab wann das Game im Xbox GamePass sein wird.

Hier könnt ihr erstes Gameplay sehen:

Alles zur Story, Companions und Fraktionen

Worum geht es in Dragon Age: The Veilguard? Die Welt des Spiels, Thedas, wird durch die Rückkehr zweier korrupter Götter erschüttert. Ihr schlüpft in die Rolle des Charakters Rook, den ihr nach Belieben gestalten und einer von drei Klassen zuordnen könnt.

Um die Götter an der Zerstörung der Welt zu hindern, rekrutiert ihr sieben Kämpfer für die sogenannte Schleierwacht, den namensgebenden Veilguard.

Welche Klassen könnt ihr spielen? In Dragon Age: The Veilguard könnt ihr aus drei verschiedenen Klassen wählen:

Krieger

Magier

Schurke

Welche Companions bzw. Gefährten gibt es im Game? Insgesamt könnt ihr sieben Gefährten in Dragon Age: The Veilguard rekrutieren:

Bellara Lutare

Davrin

Emmrich Volkarin

Lace Harding

Lucanis Dellamorte

Neve Gallus

Taash

Was für Fraktionen gibt es? In der Welt von Dragon Age: The Veilguard gibt es sechs verschiedene Gruppierungen, die die Hintergrundgeschichte des Spielercharakters beeinflussen:

Graue Wächter

Schleierspringer

Schattendrachen

Meister des Schicksals

Emmrich und die Trauerwacht

Krähen von Antiva

Alles zu Multiplayer und Koop

Hat das Game einen Multiplayer? Dragon Age: The Veilguard wird keinen Multiplayer haben. Es gab laut Bioware eine Zeit während der Entwicklung, in der ein Multiplayer-Aspekt geplant war. Dies wurde jedoch verworfen, weil es Bioware nicht erlaubt hätte, zu seinen Wurzeln zurückzukehren .

Gibt es Koop in Dragon Age: The Veilguard? Aktuell ist nicht bekannt, ob es einen Koop-Modus im Spiel geben wird. Da der Multiplayer-Modus jedoch verworfen wurde, wird es vermutlich keinerlei Multiplayer-Elemente wie eben einen Koop-Modus geben.

Bis zum Release des Spiels ist es vermutlich noch ein paar Monate hin. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist großer Dragon-Age-Fan. Er blickt recht positiv auf Dragon Age: The Veilguard: 10 Jahre lang hatte ich Angst um den nächsten Teil meines liebsten Rollenspiels – Jetzt sieht es besser aus als erhofft