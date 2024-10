In Dragon Age: The Veilguard erwartet euch eine Gruppe aus Gefährten, die euch im Kampf unterstützen und mit denen ihr Romanzen eingehen könnt. MeinMMO fasst euch alles bislang Bekannte zu den Romances in Dragon Age: The Veilguard zusammen.

Update vom 28.10.2024: Wir haben den Artikel leicht umstrukturiert.

Wie in jedem Teil der Dragon-Age-Reihe von BioWare könnt ihr auch in Dragon Age: The Veilguard – das am 31. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint – durch euer Verhalten die Beziehungen zu euren Gefährten beeinflussen, bis hin zur innigen Romanze.

In diesem Special stellen wir euch die sieben Begleiter vor, die sich euch im Laufe des neuen Abenteuers anschließen. Hier dreht sich hingegen alles um die romantischen Beziehungen, die ihr mit euren Companions in The Veilguard eingehen könnt. Wir möchten übrigens von euch wissen, welchen Charakter ihr in eurem ersten Run im Spiel romancen möchtet.

Was ist möglich und was nicht? Wie beeinflusst ihr das Mit- und Gegeneinander in der Gruppe? Es ist Zeit für Antworten.

Dieser Trailer stellt euch die Begleiter von Dragon Age – The Veilguard vor:

Romanzen in Dragon Age: The Veilguard

Im neuen Teil der Dragon-Age-Reihe ist freie Liebe für alle angesagt. Egal, welches Geschlecht oder Volk euer Alter Ego hat, können alle Gefährten mit euch eine Beziehung eingehen. Genauso soll es aber auch möglich sein, dass die Companions untereinander flirten und ihr Herz vergeben. Festgelegte sexuelle Orientierungen, wie es sie etwa in einigen der Vorgängern gab, gehören der Geschichte an.

Die Entwickler von The Veilguard möchten euch auch auf diese Weise einen Trupp aus Individuen an die Seite stellen, die eigene Probleme, Motivationen und Hintergrundgeschichten mitbringen, und sich letztlich wie realistisch gezeichnete, fast schon lebendige Begleiter anfühlen.

Achtung! Sobald es mehr Details zu den Romanzen in Dragon Age: The Veilguard gibt – etwa, mit welchen Entscheidungen man romantische Beziehungen konkret positiv oder negativ beeinflussen kann -, aktualisieren wir diesen Artikel für euch.

Dazu kommt, dass die Begleiter aus Dragon Age 4 eine Art Beziehungs-Level besitzen. Eure Entscheidungen im Spiel und die Gespräche mit den Begleitern haben Auswirkung darauf, wie sehr ein Begleiter euch mag oder vertraut. Das wiederum schaltet dann früher oder später Talentpunkte frei, mit denen ihr Fähigkeiten für den Kampf aktiviert.

Gegenüber ign.com erklärte Game Director Corinne Busche, dass man mit allen Charakteren schon früh flirten kann, da diese bereits im Laufe des ersten Kapitels in eurem Team landen können. Romantisch und sogar regelrecht pikant (Stichwort: Nackte Tatsachen) soll es aber wohl erst in den späteren Teilen des Rollenspiels zugehen. So abgedreht wie in Baldur’s Gate 3 soll es aber nicht zugehen.

Die Beziehung zu den Gefährten

Alle sieben Begleiter besitzen ihre eigenen Quests, mit denen ihr die Beziehung zu den Figuren vertiefen könnt, außerdem bilden diese eine der wichtigsten Erfahrungs-Quellen für eure Companions. Ansonsten beeinflusst ihr eure Beziehung zu den Gefährten durch einzigartige Gespräche und eure im Spiel getroffenen Entscheidungen.

Dabei ist die Romanze laut den Entwicklern nicht automatisch das finale Ziel. Auf ea.com heißt es: „Diese Quests und Bindungen sind nicht auf romantisches Interesse beschränkt, platonische Freundschaften sind in Dragon Age: The Veilguard ebenso wichtig.“

Was ist Dragon Age: The Veilguard? Das Spiel stammt aus der Spieleschmiede Bioware. Es ist der vierte Teil der Hauptreihe nach Dragon Age: Origins, Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition. Ursprünglich war das Spiel als Dragon Age: Dreadwolf bekannt. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Dragon Age: The Veilguard – Alles zum Release, Erscheinungsdatum und den Companions