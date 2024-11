Die beste Romanze in Dragon Age: The Veilguard – Ihr habt gewählt

In Dragon Age: The Veilguard habt ihr die Wahl zwischen sieben verschiedenen Begleitern, die ihr romancen könnt. MeinMMO wollte in einer Umfrage wissen, für wen ihr euch entscheidet – hier ist das Ergebnis der Abstimmung.

Was wollten wir wissen? Wer in Dragon Age: The Veilguard romantische Beziehungen pflegen möchte, muss sich für einen Begleiter entscheiden. Mehr zu den Romanzen und wie sie funktionieren, findet ihr einem eigenen Romance-Guide. Wir wollten wissen, wen ihr für euren Spieldurchgang wählt.

Wie habt ihr abgestimmt? Insgesamt haben 1.039 Personen auf MeinMMO ihre Stimme abgegeben. Der erste Platz ist mit 27 % recht klar, während sich die Begleiter dahinter um eine höhere Positionierung streiten. Konkret sich die Rangliste so aus:

Platz 1: Neve Gallus (27 %, 282 Abstimmungen)

Platz 2: Lucanis Dellamorte (19 %, 195 Abstimmungen)

Platz 3: Bellara Lutare (19 %, 194 Abstimmungen)

Platz 4: Lace (Borte) Harding (17 %, 179 Abstimmungen)

Platz 5: Taash (7 %, 77 Abstimmungen)

Platz 6: Davrin (6 %, 60 Abstimmungen)

Platz 7: Emmrich Volkarin (5 %, 52 Abstimmungen)

So weit, so gut, doch schauen wir uns eure Wahl genauer an.

Was sagt eure Wahl aus? Grundsätzlich haben die Romanzen keine besonderen Vor- oder Nachteile. Ob ihr euch für Neve, Bellara oder einen der anderen entscheidet, hat keinen Einfluss auf die übergreifende Geschichte. Die Wahl ist deshalb subjektiv und hängt wohl davon ab, welche Persönlichkeit euch am meisten zusagt.

Dennoch machen vor allem Lucanis, Emmrich und Harding in ihrer Story eine interessante Entwicklung durch, die eure Romanze mit ihnen auf minimale Weise beeinflussen kann. Die Beziehung mit einem von ihnen ist dadurch ein klein wenig facettenreicher als mit den anderen.

Mit Neve auf Platz 1 sichern sich die Schattendrachen, eine der sechs Fraktionen, zumindest in dieser Abstimmung den ersten Platz. Wer sie romanced, sollte auch gut überlegen, welche Entscheidung hinsichtlich Minrathous getroffen wird.

Lucanis auf Platz 2 ist nicht sonderlich verwunderlich, immerhin besticht das Mitglied der Krähen von Antiva durch viel Charme und kultiviertes Auftreten. Und er kann außerordentlich gut kochen …

Der Abstand zur Drittplatzierten Bellara ist sehr knapp. Nur eine Stimme trennt sie voneinander. Vielen von euch hat Bellara vermutlich mit ihrer anfangs quirligen Art das Herz gestohlen.

Die Zwergin Harding konnte immerhin noch 17 % von euch für sich gewinnen. Die letzten drei Plätze bilden Taash, Davrin und Emmrich. Alle drei kommen im eigentlichen Spiel vergleichsweise spät zur Gruppe, also zu einem Zeitpunkt, an dem sich manche von euch vielleicht schon für wen anderen entschieden haben. Aber wer könnte Emmrich und seinen Nekromanten-Künsten widerstehen? In der MeinMMO-Community so einige, wie es scheint.

Das war unsere Auswertung der Romanzen-Umfrage. Ist euer Favorit vorne mit dabei? Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr eure anfängliche Wahl noch geändert habt und ob ihr damit zufrieden seid. Für mehr Hilfestellungen zum Spiel schaut gerne bei MeinMMO vorbei: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides für den Einstieg, Entscheidungen, Rätsel und Co