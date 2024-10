Dragon Age: The Veilguard – Welche Stadt solltet ihr retten? Alle Konsequenzen und Entscheidungshilfen

Im Laufe der Story von Dragon Age: The Veilguard müsst ihr euch entscheiden, eine von zwei Städten zu retten und die andere zu verdammen. Wir haben alle Konsequenzen und Entscheidungshilfen für euch.

Achtung, Spoiler! In diesem Artikel geht es um eine Entscheidung, vor der ihr nach der Rekrutierung des grauen Wächters Davrin steht. Wenn ihr nichts weiter darüber wissen möchtet, bis ihr dafür bereit seid, solltet ihr den Artikel jetzt schließen.

Um welche Entscheidung geht es? Sobald ihr Davrin im Laufe der Hauptstory rekrutiert habt, kommt ihr zurück zur Kreuzung. Dort werdet ihr von Neve und Lucanis mit schlechten Nachrichten empfangen: Minrathous und Treviso werden gleichzeitig von Drachen bedroht.

Leider sind eure Ressourcen begrenzt und ihr könnt nur eine der beiden Städte retten. Die andere wird der Verderbnis zum Opfer fallen.

Hier lest ihr, was die Konsequenzen eurer Entscheidung sind. Zudem haben wir für euch konkrete Entscheidungshilfen.

Treviso oder Minrathous retten? Das sind die jeweiligen Konsequenzen

Die Konsequenzen sind für beide Städte grundsätzlich gleich:

Eine Stadt wird gerettet, die andere von der Verderbtheit überrannt.

Ihr bekämpft jeweils einen Drachen.

Der jeweils heimische NPC ist für eine Weile nicht als Begleiter auswählbar. Wenn er oder sie zurückkommt, hat er oder sie den Status abgehärtet . Es fällt schwerer, ihre Zustimmung für euch zu steigern.

Der Händler der Fraktion der zerstörten Stadt verschwindet.

Die Zustimmung der Fraktion kann nur auf Level 2 statt 3 gesteigert werden. Die Zustimmung zu gewinnen, wird auch schwerer.

Eine zur jeweiligen Stadt gehörende Quest könnt ihr nicht mehr machen.

Ihr rettet Minrathous

Entscheidet ihr euch dafür, Minrathous zu retten, wird Treviso zerstört. Hier bekämpft ihr den verdorbenen Feuerdrachen Seartooth Vyrantus .

Während Neves Zustimmung für euch steigt, wird Lucanis eine Zeit lang verschwinden, um seiner zerstörten Heimat zu helfen.

Ihr rettet Treviso

Wenn ihr Treviso unterstützt, fällt Minrathous. Ihr stellt euch dem verdorbenen Eisdrachen Corius the Icetalon .

Lucanis wird euch unglaublich dankbar sein. Im Gegenzug wird Neve eure Gruppe für den Moment verlassen und Minrathous aufbauen helfen.

Entscheidungshilfe – Wie sollt ihr euch entscheiden?

Wir können euch natürlich nicht sagen, für welche der beiden Städte ihr euch entscheiden sollt. Das ist euch selbst überlassen. Wir möchten euch aber zwei Punkte mitgeben, die es zu Bedenken gibt:

Wen wollt ihr romancen? Der NPC, dessen Heimat in Schutt und Asche liegt, ist entsprechend verstimmt. Er oder sie wird euch das nicht vorwerfen, ihre Zustimmung zu steigern wird aber komplizierter. Eine Romanze vielleicht sogar unmöglich.

Wenn Neve es euch angetan hat, solltet ihr Minrathous retten. Umgekehrt gilt das Gleiche: Möchtet ihr Lucanis umgarnen, schützt ihr Treviso.

Welche Fraktion mögt ihr lieber? Ähnlich wie bei den Begleitern läuft es auch mit den Fraktionen ab. Der Händler der Fraktion in der zerstörten Stadt verschwindet. Ihr habt also keinen Zugriff mehr auf dessen Waffen und Gearsets. Zudem könnt ihr es nicht mehr auf die höchste Beliebtheitsstufe schaffen.

Wollt ihr weiterhin mit eng mit den Schattendrachen zusammen arbeiten, rettet ihr Minrathous. Wollt ihr die Krähen an eurer Seite wissen, kämpft ihr für Treviso.

Damit habt ihr nun alle Informationen an der Hand, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Wenn ihr noch mehr Guides sucht, könnt ihr in unsere große Übersicht zum Game schauen. Dort sammeln wir alles, was wir an Hilfen verfasst haben: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides