Dragon Age: The Veilguard – Fraktionen und was ihr zu den spielbaren Gruppierungen wissen müsst

In Dragon Age: The Veilguard bekommt ihr es mit einer Vielzahl von Fraktionen zu tun, wobei sechs der Gruppierungen sogar den Hintergrund eures Charakters abrunden können. MeinMMO stellt euch die wichtigsten Fraktionen vor und fasst alles zusammen, was ihr wissen müsst.

Wenn ihr die Übersicht zu den neuen Gefährten von Dragon Age: The Veilguard durchstöbert habt, dann ist euch sicherlich aufgefallen, dass sich jeder Companion einer Fraktion zuordnen lässt oder – im Fall von Lace Harding – einer Fraktion lange zugehörig gefühlt hat.

Die jeweilige Gruppierung prägt aber nicht nur die Hintergrundgeschichte sowie das Verhalten der sieben Begleiter, ihr könnt auch aus einer von sechs Fraktionen wählen, um eurem Alter Ego etwas Profil zu verpassen und exklusive Dialogoptionen freizuschalten. Im Folgenden stellt euch MeinMMO die sechs auswählbaren Fraktionen vor.

Der jüngste Trailer zeigt ordentlich Gameplay aus Dragon Age – The Veilguard:

Die Grauen Wächter

Wer bereits einen oder mehrere Teile des Dragon-Age-Franchises gespielt hat, sollte schon mit den Grauen Wächtern in Kontakt gekommen sein. Der Orden wurde einst zum Schutz vor der Dunklen Brut gegründet, hat sein Hauptquartier in der Festung Weisshaupt in Anderfels, operiert aber in ganz Thedas.

Der Orden setzt auf ein Ränge-System und wird vom Kommandanten der Grauen angeführt. Wer beitreten möchte, muss ein geheimes Ritual meistern und das Blut der Dunklen Brut trinken. Da das von Magiern verarbeitete Blut hochgiftig ist, überleben nur wenige den Beitrittsversuch.

Nahmen die Grauen Wächter im ersten Teil Origins noch eine essenzielle Stellung ein, als wichtigste Fraktion für den Spieler, spielten sie in Dragon Age II und Inquisition nur noch eine Nebenrolle. Zeitweise bekam man es sogar mit verfeindeten Wächtern zu tun, da diese von Corypheus korrumpiert worden sind.

In The Veilguard können bis zu zwei Graue Wächter ein Teil eures Teams sein. Zum einen euer Charakter, wenn ihr das möchtet. Zum anderen gehört auch der Dalish-Elf und Griffon-Papa Davrin dem Orden an.

Die Meister des Schicksals lieben es, Jagd auf gefährliche Kreaturen wie Drachen zu machen.

Die Meister des Schicksals

Wie Drachenjägerin Taash feiert auch ihre Fraktion der Meister des Schicksals mit The Veilguard eine Premiere in der digitalen Dragon-Age-Reihe. Ihr könntet sie jedoch bereits aus der Anthologie Dragon Age: Tevinter Nights kennen.

Hinter der Gruppe stehen Schatzsucher, Entdecker und Jäger aus Rivain, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die waghalsigsten Aufträge anzunehmen und die am besten versteckten Schätze der Welt zu bergen. Wer diesen Lebensstil ausreichend lang überlebt hat, darf sich in farbenfrohe Kleidungsstücke sowie Umhänge hüllen und auffällige Accessoires tragen.

Die Krähen von Antiva

Das Haus der Krähen sitzt in Antiva und beeinflusst hinter den Kulissen die Geschicke der plutokratischen Nation – etwa durch Auftragsmorde an Adligen oder Angehörigen der Königsfamilie. Die Attentätergilde duldet dabei keine Fehler: Wer bei seinem Auftrag scheitert, dessen Leben ist verwirkt.

Mit Zevran Arainai konntet ihr bereits in Dragon Age: Origins sowie Dragon Age II ein Mitglied der Krähen kennenlernen. In The Veilguard begleitet euch ein gewisser Lucanis Dellamorte, der als Enkel von Caterina Dellamorte, der Ersten Talon der Krähen, als Thronanwärter gehandelt wird.

Die Krähen rekrutieren übrigens am liebsten attraktive Menschen oder Elfen (am liebsten Waisen oder Sklaven), da diese es leichter haben, ihre Opfer in Sicherheit zu wiegen. Mehr Details zu den Krähen erfahrt ihr etwa in der bereits erwähnten Anthologie Tevinter Nights oder in der Kurzgeschichte „Die Totenwache“ (via ea.com).

In Dragon Age: The Veilguard trefft ihr auf zig unterschiedliche Fraktionen.

Die Schattendrachen

Wie Detektivin Neve Gallus könnt ihr auch die Fraktion der Schattendrachen aus Dragon Age: Tevinter Nights (Anthologie) und Dragon Age: The Missing (Comic) kennen. Hierbei handelt es sich um eine Widerstandsbewegung aus Tevinter, die etwa für die Abschaffung der Sklaverei oder gegen korrupte Politiker kämpft.

Falls ihr euch also den Rebellen anschließt und Neve mit in die Gruppe packt, habt ihr auf einen Schlag alle Schattendrachen in eurem Team, die bis dato bekannt sind.

Die Schleierspringer

Während Bellara Lutare im Dragon-Age-Universum bislang ein ungeschriebenes Blatt war, könntet ihr die Fraktion der Schleierspringer bereits aus dem Comic Dragon Age: The Missing oder der Kurzgeschichte „Ruinen der Realität“ (via ea.com) kennen.

Hinter der Gruppierung stecken Forscher, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alte Elfenruinen im Wald von Arlathan zu untersuchen. Jeder, der den Mut hat, sich der realitätsverändernden Magie von Arlathan zu stellen, ist bei den Schleierspringern willkommen.

Eben jener Wald wird in Dragon Age: The Veilguard eine Rolle spielen, was natürlich besonders dann spannend werden dürfte, wenn ihr selbst zu den Schleierspringern gehört oder Bellara mit auf euer Abenteuer nehmt.

Die Gefährten aus Dragon Age: The Veilguard im Trailer:

Die Trauerwacht

Zu guter Letzt fehlen noch die Mortalitasi-Magier aus Nevarras Trauerwacht. Einer dieser Magier hört auf den Namen Emmrich Volkarin und gehört zu den potenziellen Gefährten aus The Veilguard. Den nekromantischen Orden könntet ihr aus Dragon Age: Tevinter Nights kennen.

Eine der Aufgaben der Trauerwacht ist es, sich um die Große Nekropole von Nevarra zu kümmern. Zudem befassen sie sich mit misslungener Magie, den nevarranischen Bestattungsrechten und dem Besitz von Leichnamen. Weiterhin kontrollieren sie die Totengräber. All das erklärt vielleicht, warum Untote und Geister in der Nekropole herumwandern.

Weitere, nicht spielbare Fraktionen

Anders als in Dragon Age: Inquisition wird die Inquisition in The Veilguard aller Voraussicht nach nur eine untergeordnete Rolle spielen. Immerhin werdet ihr mit Harding und Varric zwei ehemalige oder aktuelle Mitglieder der Inquisition treffen – und die Späherin darf ja sogar zu euren Gefährten gehören.

Klar ist außerdem, dass ihr es erneut mit Qunari zu tun bekommt. Das sind die Anhänger der Lehren des Qun, die den Kossith, Menschen, Elfen und Zwergen angehören können. Mit Taash kann dabei sogar eine Qunari in eurer Gruppe landen.

Was ist Dragon Age: The Veilguard? Das Spiel stammt aus der Spieleschmiede Bioware. Es ist der vierte Teil der Hauptreihe nach Dragon Age: Origins, Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition. Ursprünglich war das Spiel als Dragon Age: Dreadwolf bekannt. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Dragon Age: The Veilguard – Alles zum Release, Erscheinungsdatum und den Companions