EA wollte die Fehler von Anthem bei Dragon Age Veilguard verhindern, führte trotzdem zu einem Desaster

Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

Wenn es nach EA geht, dann ist Dragon Age: Veilguard aus einem anderen Grund gescheitert. Demnach hätte es dem Rollenspiel an einer „Shared World“ und weiteren MMO-Elementen gefehlt. Seine Argumentation lest ihr hier: EA glaubt, Dragon Age ist gefloppt, weil es nicht so wie ihr letzter großer Flop Anthem war

An diesem Punkt musste das Entwicklerteam von vorne beginnen. Executive Producer Mark Darrah verriet auf YouTube , dass er sich gewünscht hätte, dass „dieser Schwenk nie stattgefunden hätte“. Es sollte eine Vielzahl an Missionen und actionreiche Kämpfe geben, die mit Freunden gespielt werden könnten. Wichtige Charaktere hätten nicht sterben können.

Was sind die Gründe? Nach den Flops zu Anthem und Mass Effect: Andromeda soll EA das Entwicklerteam von Dragon Age: The Veilguard unter Druck gesetzt haben. Die Mitarbeiter sollen unter einem enormen Druck gestanden haben.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Entscheidungen würden kaum Einfluss auf den Spielverlauf nehmen und die Romanzen würden sich gekünstelt anfühlen. Zudem fehle es an der ernsten, düsteren Ausrichtung, die es in den vorherigen Teilen der Reihe gab. Hinzu kämen die langweiligen Kämpfe und Rätsel.

