EA strukturiert Bioware um, verteilt Entwickler auf andere Studios – Was ist mit Mass Effect 5?

BioWare schrumpft. Diese Erkenntnis ergibt sich aus einem offiziellen Blog-Post von General Manager Gary McKay. MeinMMO dröselt euch auf, was das für das nächste Mass Effect bedeuten könnte.

Was schreibt Gary McKay genau? Der General Manager von BioWare erklärt auf blog.bioware.com, dass man sich durch Umstrukturierungsmaßnahmen jetzt optimal für die Zukunft aufstellen möchte.

Seit der Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard arbeite ein Kernteam unter der Leitung von Veteranen der ersten Trilogie am neuen Spiel für die Mass-Effect-Franchise. Zu diesen gehören Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts oder auch Parrish Ley.

Da es sich derzeit nicht lohnen würde, die vollen Entwicklerkapazitäten von BioWare auf das Projekt zu werfen, arbeitet eine ungenannte Zahl an Mitarbeitern seit geraumer Zeit schon bei anderen Teams von Electronic Arts, um dort ihre Expertise gewinnbringend einzusetzen.

Der Teaser-Trailer zum neuen Mass Effect:

Das neue Mass Effect ist noch weit weg

Was bedeutet das für das neue Mass Effect? Grundsätzlich ist es bei der Entwicklung von Spielen normal, dass unterschiedlich viele Entwickler für die diversen Phasen einer Produktion benötigt werden. In der Konzeptionsphase schaffen beispielsweise wenige Kreative das Fundament für das Kommende. In den Monaten vor dem Release arbeiten dann so viele Hände wie nie zuvor an der Fertigstellung.

Ist ein Release geschafft und gibt’s dann kein neues Projekt, auf das man die nicht mehr gebrauchten Kräfte werfen kann, stehen leider schnell Kündigungen an. Dass BioWare einen Teil des Teams jetzt stattdessen auf andere Studios bei EA aufteilt, ist daher erstmal eine gute Nachricht.

Eher schlecht dürfte die Ankündigungen hingegen für alle Fans von Mass Effect sein, die darauf gehofft hatten, dass BioWare nach der Fertigstellung von Dragon Age: The Veilguard jetzt voll bei der Entwicklung des SciFi-RPGs durchstarten wird. Schließlich gab’s die Ankündigung vom neuen Mass Effect bereits im November 2020 – vor über vier Jahren.

Dass jetzt nur ein Kernteam an dem Spiel arbeitet, zeigt jedoch, dass man noch einiges an Wegstrecke bis zur vollen Produktionsphase zurücklegen muss. Ob das daran liegt, dass Dragon Age: The Veilguard über all die Jahre fast alle Kapazitäten gebunden hat, oder dass man sich bei der bisherigen Entwicklung von Mass Effect verzettelt hat und zwischendurch quasi von vorn anfangen musste, ist unklar.

Klar ist, dass BioWare in der Vergangenheit nicht gerade dafür bekannt war, die Entwicklung eines Spiels nach Plan und ohne große Komplikationen durchzuführen. Ein besonders tragisches Beispiel dafür erlebten alle Fans des Studios am 22. Februar 2019: Entwickler spricht über die Katastrophe Anthem: „Wir wussten, dass es nicht fertig ist“