Die Stimme von Shepard aus Mass Effect warnt vor KI, sagt: Wenn sie ihren Job verliert, seid ihr als Nächstes dran

Künstliche Intelligenz, kurz KI, soll dem Menschen eigentlich Arbeit ersparen. Seit einiger Zeit fürchten aber vor allem Künstler um ihre Zukunft und erhalten Zuspruch von Fans. KI sei in der Lage, etwa Synchronsprecher zu imitieren – aber zufrieden wäre damit niemand.

Wer ist die Stimme?

Jennifer Hale ist eine der berühmtesten Frauenstimmen im Gaming. Ihre bekannteste Rolle dürfte wohl die vom weiblichen Commander Shepard aus Mass Effect sein.

Die Synchronsprecherin hat jedoch schon etliche andere Rollen übernommen. So spricht sie etwa Ashe aus Overwatch, und sie ist die neue Stimme von Bayonetta nach einem Streit mit der ursprünglichen Synchronsprecherin.

In Zukunft könntet ihr Hale in sehr viel mehr Spielen hören, ohne dass sie etwas dagegen tun kann. Zumindest befürchtet die Sprecherin das.

Das sagt Jennifer Hale: In einem kurzen Video spricht Hale ihre Kollegen an. Sie warnt vor künstlicher Intelligenz und erklärt, dass diese mächtig genug sei, ihre Stimme zu kopieren. Ihre Zustimmung sei dafür nicht wichtig.

Die Befürchtung teilen viel Künstler, insbesondere Autoren haben sich schon gegen KI gewehrt. Hale geht aber weiter und sagt: Die meisten Entwickler wollen so etwas gar nicht. Man solle sich fragen, wo das Geld hinfließt, das man mit dem KI-Einsatz spart.

Laut der Synchronsprecherin fließe das alles in die Boni und Taschen von Investoren, also an die obersten Stellen. Dadurch würden nicht nur die Künstler um ihr Geld gebracht, die Methodik bedrohe auch alle anderen:

Wir Künstler sind nur die Kanarienvögel in der Kohlemine. Diese Geldgier kommt uns alle holen. Lasst uns zusammenhalten und sagen: Nein, Danke.

Die Befürchtungen um den Jobverlust sind auch in Deutschland bereits angekommen. Eine Reihe deutscher Synchronsprecher, darunter die Stimmen von Spongebob und von Lilith aus Diablo 4, rufen in einem neuen Video vom März dazu auf, die „künstlerische und nicht die künstliche Intelligenz zu schützen (via YouTube). Die Zustimmung der Fans haben sie offenbar.“

„Ich will die ECHTE Commander Shepard“

Obwohl Hales Video bereits älter ist, hat es kürzlich erneut seinen Weg auf Reddit gefunden. Dort unterstützen die Nutzer die Aussage der Sprecherin und sagen: Synchronsprecher sollten nicht durch KI ersetzt werden. Man wolle keine billigen Imitate.

Es sei schlimm genug, einen Promi ohne Übung eine Rolle sprechen zu hören. Aber künstlerische Integrität zugunsten von Geld zu opfern, mache alles viel schlimmer. Insbesondere EA steht in der Kritik, da die Befürchtung im Raum steht, dass ein Mass Effect ohne Hales „echte“ Stimme entstehen könnte.

In den Kommentaren erklären die Nutzer zudem, dass schon die moralischen Gründe fragwürdig seien. Bei den Power Rangers würden noch immer Inhalte der ursprünglichen Schauspieler verwendet, die damals mies bezahlt worden seien. Dabei seien einige davon schon längst tot.

