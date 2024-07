Synchronsprecher dachten, KI würde ihnen den Job klauen – Aber offenbar sind Twitch-Streamer die wahre Bedrohung

Einige bekannte deutsche Twitch-Streamer werden im kommenden Animationsfilm Transformers One zu hören sein. Das löst Kritik aus. Sollten das nicht lieber professionelle Synchronsprecher und Sprecherinnen machen?

Das ist die Situation: In den sozialen Netzwerken herrscht gerade eine große Diskussion um den kommenden Animations-Film Transformers One, der die Vorgeschichte der bekannten Autobots beleuchten soll. Der Streifen kann mit einer Star-Besetzung aufwarten – zumindest in der Original-Vertonung auf Englisch. Denn da sind gleich mehrere Hollywood-Stars zu hören:

Chris Hemsworth (Thor) als Optimus Prime

Jon Hamm (Mad Men) als Sentinel Prime

Scarlett Johansson (Black Widow) als Elita

Laurence Fishburne (Matrix) als Alpha Trion

Für die deutsche Synchronisation ging man jedoch einen etwas anderen Weg. So wurden gleich mehrere der größeren Nebenrollen mit Influencern besetzt. Das passt einigen so gar nicht.

Machen Influencer Filme kaputt?

Wie lautet die Kritik? In den sozialen Netzwerken wird die deutsche Besetzung aktuell vielfach kritisiert. Der Grund-Tenor scheint zu sein: Überlasst die deutsche Vertonung lieber den Profis, also professionellen Synchronsprechern. Viele werfen den Verantwortlichen vor, Influencer einzusetzen, um von deren Reichweite zu profitieren. Dafür werde die Qualität geopfert.

Timm, der auf dem YouTube-Kanal „Filmriss“ Filme bespricht, teilte einige Mitglieder des deutschen Casts auf X, mit der Bitte: „Hört doch einfach auf damit.“ Der Post wurde fast eine Million mal gesehen.

Später legte der YouTuber noch einmal nach, mit Ausschnitten aus dem neuen deutschen Trailer und dem Satz: „Das ist ja noch schlimmer als befürchtet.“ (via X)

Snychronsprecher kritisiert: Marketing geht vor Qualität

Der Synchronsprecher Tom Ferenc, der selbst auch auf Twitch streamt, urteilt hart: Da könne er sich wirklich nur schämen. Die Syncho-Leistung der Influencer sei „unendlich affektiert, abgelesen, kein Spiel und am Ende wieder Marketing vor Qualität.“

Für „richtige Synchronsprecher“ wie ihn sei das „ein Schlag ins Gesicht.“ Zumal das Menschen seien, die den Job nicht gelernt hätten, aber „das 20-fache“ an Gage bekommen würden (via X).

Twitch-Streamer finden’s halb so wild

Gibt es auch Gegenstimmen? Die gibt es auch. Gerade andere Content-schaffende können die Kritik offenbar nicht so gut nachvollziehen.

Die Twitch-Streamerin Baso fragt, warum die Kommentare so gemein seien, es sei doch „voll die coole Möglichkeit, mal 1 oder 2 Sätze in einem Film zu sprechen.“ (via X) In einem separaten Post erklärte sie, selbst gerne einmal eine kleine Rolle zu sprechen, angesichts des Hasses behalte sie das aber wohl besser für sich (via X).

Papaplatte sieht das Problem eher bei den Firmen, die hinter solchen Entscheidungen treffen. Schließlich sei es klar, dass man so eine Rolle annehmen würde, wenn sie einem angeboten werde. Und dass große Firmen Influencer nutzen, um ihre Produkte zu verkaufen, sei ja nichts Neues – so funktioniere eben die Welt (via TikTok).

Der Twitch-Streamer MrMoregame ruft dazu auf, erstmal abzuwarten. Es seien ja schließlich nicht alle automatisch schlecht (via X).

Verfasser erklärt: Die Schuld liegt bei den Produktionsfirmen

Der Verfasser des Posts selbst stellte später klar, dass seine Kritik nie an die Influencer selbst gerichtet gewesen sei, er gönne ihnen diese Chance. Auch will er nicht das Gesicht des Hasses sei, den das Ganze nun nach sich gezogen hätte.

Der YouTuber erklärt: Gegen Cameos, also kurze Gastauftritte, sei nichts einzuwenden, aber bei größeren Nebenrollen oder sehr vielen kleinen Rollen könne das Casting den Film zerstören. Als Beispiel für eine gelungene Synchronisation von Influencern führt er etwa Gronkh und Knossi an (via X).

In Deutschland hat man eine Hassliebe zur Synchro

Warum ist das ein großes Thema? Gerade bei Animationsfilmen ist der Trend im englischsprachigen Raum schon länger ein Thema, Promis statt ausgebildeter Synchronsprecher zu besetzen. So bekam Chris Pratt für seine Rolle als „Mario“ heftige Kritik.

Hierzulande werden aber nicht nur Animationsfilme synchronisiert, wie in den USA, sondern eben so ziemlich alles. Die deutsche Synchronisationskultur hat den Ruf, weltweit zu den besten und aufwendigsten zu gehören. Trotz aller Puristen, die gerne verkünden, sich ja alles immer nur im O-Ton anzuschauen.

Unsere Kollegen von MoviePilot listen sogar 10 Filme und Serien, bei denen die deutsche Synchro besser sei, als das Original.

Bei dem qualitativ so hohen Standards in der deutschen Synchro nun – in den Augen der Kritiker – auf Influencer-Ruhm statt Qualität zu setzen, scheint da besonders schlecht anzukommen. Zumal es ja auch nicht für jeden Zuschauer eine Option ist, stattdessen einfach auf das englische Original zurückzugreifen.

Ein bisschen unfreiwillige Komik schwingt der ganzen Diskussion jedoch auch mit, denn Synchronsprecher waren im vergangenen Jahr vor allem im Zusammenhang mit KI immer wieder Thema. Weil die Profis fürchten, Publisher könnten sie mit Voranschreiten der Technik einfach durch künstliche Intelligenz ersetzen, wurde in den USA vergangene Woche sogar zum Streik aufgerufen – und nun entpuppen sich die Influencer als wahre Bedrohung.