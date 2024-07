Der Publisher von GTA 6 ist von einem großen Streik betroffen – Jetzt fürchten Fans um den Release

Die Künstler- und Kreativen-Gewerkschaft SAG-AFTRA bestreikt aktuell erneut die Videospiel-Branche. Betroffen ist diesmal auch Take 2 Productions Inc., die zum Publisher von GTA 6 gehören. Jetzt machen sich die Fans Sorgen um den Release.

Was ist das für ein Streik? Die Gewerkschaft SAG-AFTRA bestreikt aktuell verschiedene Unternehmen der Videospiel-Branche, darunter vor allem Kreativgesellschaften große Publisher wie Electronic Arts Productions Inc., Activision Productions Inc. und auch Take 2 Productions Inc. (via sagaftra.org), die wohl auch einige der Kreativarbeiten von GTA 6 machen.

Hintergrund sind gescheiterte Vertragsverhandlung der Gewerkschaft mit den Unternehmen, die den Kreativen auch in Zeiten von Künstlicher Intelligenz eine Zukunft und faire Bezahlung ermöglichen sollen.

Die Videospielindustrie erwirtschaftet jährlich Milliarden von Dollar an Gewinn. Die treibende Kraft hinter diesem Erfolg sind die kreativen Menschen, die diese Spiele entwerfen und erstellen. […] Offen gesagt ist es erstaunlich, dass diese Videospielstudios nichts aus den Lektionen des letzten Jahres gelernt haben – dass unsere Mitglieder aufstehen können und werden und eine faire und gerechte Behandlung in Bezug auf KI fordern, und die Öffentlichkeit unterstützt uns dabei Verhandlungsführer Duncan Crabtree-Ireland

Hier könnt ihr den Trailer von GTA 6 sehen:

Fans haben Angst um GTA 6

Warum fürchten die Fans um den Release? Weil auch der Publisher von GTA 6 bestreikt wird, fürchten die Fans, dies könnte dazu führen, dass der Release des Spiels sich verzögert. Bereits 2023 hat ein Streik derselben Gewerkschaft dazu geführt, dass etliche Filme und Serien sich um Monate verzögerten (via Wikipedia.org)

@NikTekOfficial schreibt in Bezug auf die Streiks auf X.com: „GTA 6 wird entweder auf 2026 verschoben oder im Jahr 2025 veröffentlicht, aber noch nicht ganz ausgereift“ und postet dazu ein Meme.

Auch @LFAFSYTLE ist besorgt, er kommentiert auf X.com: „Wir werden niemals GTA 6 bekommen!“

@Marcovi3Matthew schreibt auf X.com: „Ah, verdammt, nein, SAG AFTRA hat uns Verzögerungen in der Filmindustrie gebracht, haltet Abstand von Streiks bei Videospielen Ich mag AI auch nicht, aber überlegt euch was anderes, ich will nicht, dass GTA6 und andere Spiele verzögert werden.“

Sind die Befürchtungen begründet? Aktuell ist nicht sicher, ob GTA 6 von dem Streik betroffen ist. Laut Inverse betrifft der Streik nur Spiele, deren Entwicklung frühstens Ende 2023 begonnen hatte. Das gehe aus den Streik-Bedingungen hervor. GTA 6 ist aber schon länger in Entwicklung und könnte somit nicht zu den bestreikten Spielen gehören.

Zudem werden Spiele nicht bestreikt, die eine alternative Vereinbarung mit der SAG-AFTRA unterzeichnet haben.

Ein Statement von Take-Two oder Rockstar Games steht aus. Wir haben bei der Gewerkschaft hinter dem Streik nach genaueren Informationen gefragt und werden den Artikel mit neuen Informationen aktualisieren, sollte uns eine Antwort vorliegen.

