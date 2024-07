Ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar denkt, GTA 6 könnte die Spieler „am ersten Tag enttäuschen“

Die Erwartungen an GTA 6 sind riesig. Doch ein ehemaliger Mitarbeiter, der bereits an vielen GTA-Teilen gearbeitet hat, äußert sich jetzt kritisch.

Wer ist das? Obbe Vermeij war von 1995 bis 2009 bei Rockstar beschäftigt und hat an GTA Vice City, GTA San Andreas, und GTA 4 gearbeitet. Laut dem GTA-Fandom war seine Position Technischer Direktor.

In einem Podcast wurde der ehemalige Mitarbeiter von Rockstar nach seinen Gedanken zum neuen Teil der Reihe gefragt. Seine Antwort dürfte die Fans jedoch überraschen.

Hier könnt ihr den Trailer zu GTA 6 sehen:

GTA 6 wird erst einmal enttäuschen

Wie denkt er über GTA 6? Der Entwickler glaubt nicht, dass GTA 6 einen weiten Sprung nach vorn machen wird, im Vergleich zu GTA 5. Er sagt: „Es sieht so aus, als hätten sie [GTA 5] im Grunde genommen noch weiter entwickelt, oder?“ und meint damit wohl, dass GTA 6 nur auf dem Vorbild GTA 5 aufbaut und das weiter ausbaue, das bereits gut funktioniere.

Eine Szene ist ihm aber wohl im Kopf geblieben: „Die Szene, die mich umhaut, ist die am Strand, wo jeder etwas anderes zu tun scheint, als hätte jede Figur ihre eigene Animation. Ich finde, das sieht ziemlich toll aus. Aber ich glaube nicht, dass es sich sehr stark von GTA 5 unterscheiden wird. Ich denke, vielleicht sind die Leute am ersten Tag ein wenig enttäuscht. Aber es wird trotzdem das beste Spiel sein, das es gibt.“

Auch wenn der Entwickler keine Insider-Informationen zum Spiel hat, wie er klarstellt, hat er dennoch ein gutes Verständnis, wie es um die Entwicklung von GTA 6 aktuell steht.

Warum soll der Unterschied zwischen den Teilen nicht so groß sein? Das soll laut Vermeij an den technologischen Sprüngen liegen, die einfach immer kleiner werden. Während früher der technische Fortschritt viel schneller voranging, ist das nun nicht mehr der Fall. Das merke man vor allem an den Konsolen-Generationen, für die GTA 6 entwickelt werde.

GTA 6 wird für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt. Die PC-Version kommt wohl wie immer etwas später. Dass GTA 6 die Fans am Anfang nicht so von den Socken haut, wie sie erwarten, ist nicht die einzige Befürchtung der Spieler. Auch ein Feature aus GTA 5 wollen sie auf keinen Fall in GTA 6 sehen: Fans fürchten: GTA 6 bekommt ein Feature, das sie schon in GTA 5 doof finden