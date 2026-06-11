Spieler versenkt 10.000 Stunden in Path of Exile, hat PoE2 verachtet, meint jetzt: Ist endlich gut

Path of Exile 2 hat kürzlich ein riesiges Update mit vielen Neuerungen veröffentlicht und das mit großem Erfolg. Die Spielerzahlen erreichen einen Höchststand und selbst Veteranen, die zuvor skeptisch waren, müssen nun zugeben: Path of Exile 2 ist richtig gut geworden.

Am 29. Mai erschien Patch 0.5 und damit das Update für Return of the Ancients für Path of Exile 2, die größte Erweiterung für das Franchise seit vielen Jahren. Das Update erweitert das ARPG um einige neue Inhalte, darunter:

die neue Liga „Runen von Aldur“ mit neuen Runen und Kalguur-Skills

2 neue Aszendenten-Klassen, Mönch und Geistläufer

neue Bosse, Unique-Items und Knotenpunkte

diverse Verbesserungen für die Spielqualität, etwa einen eingebauten Build-Planer

Ihr findet alle Inhalte im Detail in unserer Übersicht zu Return of the Ancients.

Eines der vielleicht größten Highlights ist die Möglichkeit, seinen Charakter auf Stufe 100 opfern zu können, um damit der gesamten Community zu helfen und sogar einen einzigartigen Titel abzustauben, wenn man schnell genug ist.

Path of Exile 2 hat durch das Update so viele Spieler wie noch nie auf Steam. Zwar kam Return of the Ancients mit ein paar Problemen, die in Hotfixes danach behoben (oder kurzzeitig verschlimmert) wurden, aber für viele Fans gilt: das Spiel ist in einem richtig guten Zustand.

Video starten Path of Exile 2 zeigt neue Endgame-Inhalte in Return of the Ancients im Trailer Autoplay

„Es war offensichtlich, dass PoE 2 gut werden wird“

Auf Reddit meldet sich ein Nutzer zu Wort, der einen Screenshot von seiner Spielzeit in Path of Exile 1 postet: über 9.000 Stunden, laut eigener Aussagen seien es sogar über 10.000. Er schreibt: obwohl er Path of Exile 2 lange Zeit „gehasst“ habe, müsse er zugeben, dass es jetzt mit Patch 0.5 endlich gut sei.

Die Community stimmt in den über 300 Kommentaren quasi ohne Widerspruch zu. Ein Nutzer mit dem passenden Namen „Grinding_Gear_Slave“ schreibt etwa:

Als jemand, der PoE 1 seit 2013 spielt, war es offensichtlich, dass PoE 2 gut werden wird. Wenn überhaupt, dann entwickelt sich PoE 2 zu schnell im Vergleich zu PoE 1. Grinding_Gear_Slave auf Reddit

Etwas in dieser Art war auch zuletzt Kritik am Spiel, aber mit Return of the Ancients haben die Entwickler vor allem Grundlagen verbessert, statt nur neue Systeme oben drauf zu packen – auch wenn es gerade mit Maps immer noch Ärger gibt.

Der große Umfang und die Komplexität von Path of Exile 2 ist jedoch nicht für jeden ARPG-Fan das Richtige. Insbesondere Return of the Ancients löst bei Spielern des konkurrierenden Diablo 4 entgegengesetzte Gefühle aus: Die großen Neuigkeiten von Path of Exile 2 erinnern Diablo-Fans daran, warum sie das ARPG von Blizzard viel lieber spielen