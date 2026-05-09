Die großen Neuigkeiten von Path of Exile 2 erinnern Diablo-Fans daran, warum sie das ARPG von Blizzard viel lieber spielen

Grinding Gear Games hat Großes für Path of Exile 2 angekündigt: Das ARPG bekommt die bislang größte Erweiterung in der Geschichte des Studios und das Endgame wird ebenfalls komplett überarbeitet. Fans von Diablo 4 diskutieren diese Neuigkeiten ebenfalls, freuen sich aber darüber, dass ihr Spiel andere Wege geht.

Was sind das für große Neuigkeiten? In einem kürzlichen Livestream hat Grinding Gear Games, das Studio hinter Path of Exile (kurz PoE), große Pläne für das Jahr 2026 enthüllt. PoE 2, das sich seit dem Dezember 2024 im Early Access befindet, bekommt ein riesiges Update – größer als alles, was das Studio bisher an Erweiterungen veröffentlicht hat.

Mit Path of Exile 2: Return of the Ancients halten uralte Mächte Einzug in die Welt von PoE 2, die die Welt vollkommen verändern. Dies zeigt sich vor allem im Endgame, das komplett anders funktioniert als bisher.

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Path of Exile 2 ist so komplex, dass es schon abschreckt

Was sagen Diablo-Fans dazu? Ein Spieler von Diablo 4 sieht die Ankündigungen als Anlass, sich in einem Reddit-Post über die konsequente Ausrichtung des eigenen Spiels zu freuen. Er schreibt: „Nachdem ich den letzten Stream zu PoE 2 gesehen habe, bin ich so froh, dass Diablo 4 nicht so ist…“

Er erklärt, dass die Vielzahl und der Umfang an Systemen im Spiel ihn als „Casual“ eher abschrecken. Er zeigt sich froh darüber, dass Diablo 4 einen besseren Job mache, zugänglich zu bleiben. Zudem biete das Spiel nach „Lord of Hatred“, der neuesten Erweiterung, auch ziemlich viel Inhalt, ohne überladen zu sein.

Auch Reddit-Nutzer Mitch100 findet, dass die Komplexität von PoE 2 nicht unbedingt heißt, dass es das bessere Spiel ist. PoE sei „viel zu aufgebläht“, meint er in einem Kommentar unter diesem Beitrag. Heutzutage bedeute Komplexität zudem nicht mehr viel, meint er, weil eigentlich fast alle einfach nur Guides folgen würden. Er stellt jedoch klar, dass er beide Spiele genießt und beide auf ihre eigene Art und Weise gut sind.

Das, was Fans an Diablo 4 am meisten schätzen, ist die Kampagne – beziehungsweise die Option, diese nicht wiederholen zu müssen. Während man die Hauptstory in Diablo 4 überspringen kann, wenn man einen neuen Charakter erstellt, muss man sie in PoE 1 und 2 mit jedem Charakter und jeder Saison nochmal von vorn anfangen, was mit der Zeit nur noch nerve.

Etwas, worauf sich viele in den Kommentaren einigen können, ist, dass beide Spiele ihre eigene Ziegruppe haben und auch kennen:

Diablo 4 ist perfekt für „Gamer-Dads“ (und Großväter) – oder einfach alle, die vielleicht abends nur mal für ein, zwei Stunden schnetzeln und looten wollen

Path of Exile 2 ist für all jene ein Traum, die sich in ein ARPG reinarbeiten und stundenlang an den perfekten Builds tüfteln wollen

Viele berichten in den Kommentaren, dass sie beide Titel spielen – je nachdem, worauf sie gerade Bock haben. Diablo 4 solle sich also gar nicht bemühen, mehr wie Path of Exile 2 zu sein. Umgekehrt müsse PoE 2 aber auch nicht versuchen, dieselbe Nische wie Diablo 4 einzunehmen.

Return of the Ancients soll die letzte große Erweiterung für Path of Exile 2 sein, bevor das Spiel den Early Access nach rund 2 Jahren verlässt. Der Full-Release soll noch 2026 stattfinden, im gleichen Zeitraum soll aber ausgerechnet eines der am heißesten erwarteten Spiele der letzten Jahre erscheinen. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Path of Exile 2 gerät ins Fahrwasser von GTA 6, kündigt Release für den gleichen Zeitraum an