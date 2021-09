Warum das Internet die Idee hasst, dass Chris Pratt nun Mario spricht

Bei einem Event kündigte Nintendo an, einen neuen Mario-Film zu produzieren. Der Schauspieler Chris Pratt ist für die Rolle des Mario vorgesehen. Das Internet war voll mit Kopfschütteln und Beschwerden über diese Besetzung. Für viele von uns in Europa ist die Aufregung schwer nachvollziehbar. Warum hasst das Internet Chris Pratt so sehr?

Das war die Reaktion im Internet auf Chris Pratt als Mario: Die Reaktion war im Internet weitgehend negativ. Es finden sich auf Twitter viele Kommentare, die andeuten, dass man nicht damit einverstanden ist, Chris Pratt als Mario zu besetzen.

Ein bekannter Gaming-YouTuber bekam allein bei der Idee, Pratt spreche Mario, einen Lachanfall. Der wurde verstärkt, weil Pratt bei der Ankündigung mit den Worten: “Mario wird im Film eine Menge sprechen” und “He’s so cool” vorgestellt wurde.

Gerade auf Twitter finden sich viele Tweets mit mehreren zehntausend Likes, die sich über die Besetzung ärgern:

Ein Tweet sagt: Man habe zwei Rezessionen und eine Pandemie überlebt, nur um jetzt Chris Pratt als Mario ertragen zu müssen (via twitter).

Ein Tweet fordert sogar dazu auf, ein Studio jetzt so hart zu bedrängen, dass die gezwungen sind, einen Film zu ändern – so wie es das Internet zuletzt bei „Sonic“ tat (via twitter)

Ein weiterer Tweet zeigt Chris Pratt als Mario und Leute, die auf ihn zeigen und sagen: „Von dem Typ hab ich die Schnauze voll.“

Das ist nicht das erste Mal, dass Chris Pratt so viel Ärger im Netz begegnet. 2020 gab es schon die Kampagne „Worst Chris in Hollywood“: Da stellte man fest, dass es jetzt von Schauspieler mit dem Namen Chris nur so wimmelt: Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor) und Chris Pratt (Starlord) spielten alle in Marvel-Filmen. Dazu kam noch Chris Pine (Captain Kirk).

Doch unter den 4 Chrises, hieß es damals, sei Chris Pratt klar der „schlimmste.“

“Der letzte verzweifelte Versuch von Hollywood, einen Star zu erschaffen”

Was hat man im Internet gegen Chris Pratt? Laut der Seite Kotaku gibt es mehrere Sachen, die Leute im Netz an Chris Pratt stören (via kotaku):

Er sei einfach in „zu vielen Filmen“ – Chris Pratt sei der „letzte verzweifelte Versuch von Hollywood, einen klassischen Filmstar zu erschaffen“, heißt es bei Kotaku. Zwischen 2015 und 2019 spielte Pratt in 9 Filmen mit. Er spielte als Starlord eine zentrale Rollen in Marvel-Filmen und hatte eine ähnliche Rolle als Action-Star in den „Jurassic World“-Filme. Das waren „sympathische Protagonisten in Action-Filmen mit klaren Schwächen und coolen Sprüchen.“

Er speilte aber auch Rollen, die in den Augen vieler gar nicht zu ihm passten, wie einen durchtrainierten Special-Ops-Soldaten in „Zero Dark Thirty“ oder den Star in einer SF-Romanze mit Jennifer Lawrence. Einige im Netz haben das Gefühl, Chris Pratt sei jetzt einfach in allem.

Zum anderen ist Chris Pratt ein Angehöriger einer Kirche, die als „Anti-LBGBTQ“ gilt (via twitter). Das sorgte 2019 für Aufregung. Wobei Pratt dieser Auffassung widersprach und er von vielen Kollegen verteidigt wurde.

Zum Dritten ist Chris Pratt sowas von „gar kein Italiener“ und scheint für die Rolle des Mario einfach ungeeignet zu sein. Zumal der eigentliche Sprecher von Mario, Charles Martinet, verfügbar wäre und beim Film in irgendeiner Form mitmacht.

Viele der Konflikte und Punkte, die gegen Chris Pratt als Mario sprechen, scheinen für uns in Europa schwer nachvollziehbar zu sein.

Deutlich besser als Chris Pratt kommt im Internet offenbar Ryan Reynolds an:

