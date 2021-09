,,Endlich ein neuer Mario-Film”, das hat man sicher niemanden sagen hören, als auf der Nintendo Direct tatsächlich ein neuer Animationsfilm der Klempner-Brüder angekündigt wurde. Tatsächlich feiern zehntausende Reddit-Nutzer nicht den Film, sondern das vernichtend urteilende Lachen des YouTubers VideoGameDunkey (via YouTube.com).

Das ist der neue Mario-Film: Auf der gestrigen Nintendo Direct (via YouTube.com) kündigte Nintendo den ersten Langfilm seit 1993 an. Damals hüpften noch echte Schauspieler in Mario-Kostümen durch futuristische Kulissen. Mit dem neuen Film möchte Nintendo diesen Fehler nicht noch einmal begehen und arbeitet daher an einem Animationsfilm. Dennoch sorgt die erste Ankündigung für Spott, Hohn und viele Lacher.

Daran hat wohl die Wahl des Voice Casts schuld, zumindest wenn man der Meinung des YouTubers VideoGameDunkey und der Redditgemeinde Beachtung schenkt. Dunkey konnte sich bei der ersten Ankündigung des Mario-Films kaum noch halten und brach in schallendes Gelächter aus.

Dunkey sagt: “Das ist einfach nur witzig”, tausende Reddit-User stimmen zu

Wer ist Dunkey? VideoGameDunkey ist ein US-YouTuber, der in seinen Gaming-Videos humorvoll gestaltete Gameplay-Videos hochlädt. Außerdem covert er auf ebenso witzige Weise Fehler in Videospielen, Trash-Games oder Kontroversen im Fahrwasser eines neuen Releases.

So vernichtend (witzig) ist Dunkeys Reaktion: Der Twitch-Clip, der Dunkey bei seiner Live-Reaktion auf den Mario-Film zeigt, spricht für sich: Der US-YouTuber schaut gespannt zu und erhofft sich einen coolen Animationsfilm zu Super Mario.

Das Wort “Cool” benutzt Dunkey aber erst, als er erfährt, dass Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) Mario spricht. Nintendo verkündete die Rolle von Chris Pratt, nämlich mit den folgenden Worten:

Er ist so cool, Mario wird im Film viel sprechen!

Nach diesem Satz ist es um den YouTuber geschehen, das Lachen kann er nicht mehr unterdrücken. Auch die weitere Besetzung kann an seiner Meinung nichts ändern und vor allem die Besetzung von Donkey Kong ließ ihn förmlich explodieren. Donkey Kong wird nämlich von Seth Rogen gesprochen, der in den Staaten ein sehr gemischtes Ansehen genießt.

Das sagen User auf Reddit: Der Reddit-Post (via reddit.com), in dem der Twitch-Clip geteilt wurde, hat bereits nach 12 Stunden die 20.000 Upvotes geknackt. Für viele dieser User ist das Urteil des YouTubers nur die Spiegelung der eigenen Meinung. Einige Nutzer dachten sogar, dass es sich bei Ankündigung des Films um einen Scherz handelt:

Warte, das ist echt!? SirTacoMaster via reddit.com

Andere können sich nicht mit der Stimme von Rogen anfreunden, die wird von vielen gerne als nervig beschrieben:

Huhuhuhu – Seth Rogen im Mario-Film.

Ich hasse es, dass ich das buchstäblich hören kann. Jakeeroony via reddit.com

Wieder andere Nutzer glauben, dass der neue Mario-Film gut werden kann: Jack Black ist für sie eine grandiose Besetzung für Bowser und auch Keegan-Michael Key (Key and Peele) als Toad gefällt ihnen:

Jack Black könnte eigentlich ein guter Bowser sein: Er hat zumindest die passende Stimmlage und bekommt das sicher witzig hin. Grawktopus via reddit.com

Was glaubt ihr? Wird der Mario-Film tatsächlich eine Katastrophe oder glaubt ihr daran, dass dabei auch ein solider, gar guter Animationsfilm draus werden kann? Und was haltet ihr vom englischen Voice Cast? Teilt eure Meinung in den Kommentaren.