Ehemaliger Twitch-Star erklärt nach Wechsel, warum es bei YouTube besser ist

Der ehemalige Twitch-Star TimTheTatman feuert in seinem ersten YouTube-Stream gegen seine alte Heimat-Plattform Twitch und erklärt, warum YouTube Gaming besser ist — auch für Neueinsteiger.

TimTheTatman, bekannt durch Fortnite und Call of Duty: Warzone, verkündete am 01. September 2021, dass er von Twitch zu YouTube Gaming wechselt. In der Twitch-Community hat das natürlich für ordentlich hohe Wellen gesorgt. Immerhin ist sein Wechsel kein Einzellfall und er nicht der einzige Twitch-Star, den YouTube ,,aufkauft”. Vor ihm haben sein Freund Dr. Lupo und die Streamerin Valkyrae von Twitch zu YouTube gewechselt.

Doch schon in seinem allerersten Stream auf YouTube gibt TimTheTatman klar zu verstehen: Er ist jetzt bei YouTube Gaming, weil es die bessere Plattform ist. Tim zufolge gibt es eine ganze Liste von Features und Annehmlichkeiten, die er auf YouTube besser findet als auf Twitch

TimTheTatman sagt: Darum ist YouTube besser als Twitch

Das feiert der Streamer an YouTube: TimTheTatman hat nicht nur wegen Geld die Plattform gewechselt. Ohnehin ist über eine Ablösesumme nichts bekannt. In seinem ersten Stream auf YouTube erklärt er, welche Gründe ihn wirklich zum Wechsel bewegt haben.

Viel mehr noch als an Geld liegt es an der neugewonnenen Zeit, die er mit seiner Familie verbringen kann. Aber auch an den handfesten Vorteilen, die er an seinem neuen Streaming-Zuhause schätzt:

Zuschauer können den Stream jederzeit pausieren

Die YouTube-Community sei viel freundlicher und offenherziger als auf Twitch

Streams werden automatisch neuen Leuten vorgeschlagen, die sich in der Blase bewegen

Es gibt viel mehr Menschen, die YouTube kennen als Twitch, was zu besserer Präsenz in der echten Welt führe

Zudem findet der Streamer es cool, dass er schon nach einem Tag auf YouTube von den Menschen als YouTuber gesehen wird. In seinem Stream berichtete er davon, dass ihn Fans auf der Straße erkennen und ihn nicht als Twitch-Streamer betiteln, sondern als YouTuber.

Der Vorteil, der TimTheTatman am meisten an YouTube beeindruckt und den er noch mal betont in den Mittelpunkt rückt, ist die Sichtbarkeit und das Wachstum auf YouTube.

Als ich mit Wipz gesprochen habe, hat er versucht, es mir zu erklären: Mein Stream wird neuen Leuten vorgeschlagen, die mich gar nicht kennen, nur weil sie nach ähnlichen Themen gesucht haben.

Anschließend nimmt er seine ehemalige Plattform Twitch ins Visier und kreidet ihr an, dass es zu schwer für neue Streamer sei, entdeckt zu werden:

Anders als irgendwo zu sein, wo es nur eine Liste mit von Kategorien gibt. Wo du hoffen musst, dass jemand weit genug herunterscrollt, bis er dich mit deinen 5 bis 10 Zuschauern findet.

Ist YouTube damit besser für neue Streamer?

So sieht TimTheTatman die Chancen: Heutzutage müssen Neulinge im Streaming-Business herausstechen – krass herausstechen. Gerade auf Twitch ist jede Nische gefüllt und große Titel zu übertragen ergibt oft keinen Sinn, da die Konkurrenz einfach riesig ist. TimTheTatman erklärt, wie das bei einem großen Titel wie Call of Duty: Warzone aussehen kann:

Ich habe mit Twitch angefangen, ich weiß noch genau, wie es war. Dort sind so viele Streamer, wenn du beispielsweise die Warzone-Kategorie durchsuchst, scrollst du tagelang – Tagelang, es geht immer weiter!

