Der damalige Chef erklärt, wie Fortnite seine Magie verlor

Laut anonymen Aussagen der Mitarbeiter wollten die Chefs, den Hype von Fortnite so lange am Leben halten, wie es möglich war und immer einen neuen Patch bringen.

Ein Teil der Wahrheit ist jedoch auch, dass Epic Games in den Jahren 2017 bis 2019 an Fortnite mit einem irrwitzigen Tempo arbeitete, um immer neue Inhalte und Items ins Spiel zu bringen. Laut Insiderberichten soll das dazu geführt haben, dass Entwickler ausfielen und unter Burnout litten.

„Mitte 2022 wollte Epic Lego Fortnite und Fortnite Racing, die neue Erweiterung von Fortnite, zu einem richtigen Multi-Game-Metaverse ausbauen, das im Dezember 2023 online gehen sollte. Um all diese Dinge zu entwickeln, braucht man so viele Leute und so viel Zeit. Im Grunde genommen wurde das Event-Team für andere Dinge gebraucht. Und das war für mich verheerend, weil ich dachte: ‘Das ist eigentlich die Magie’. Und nicht jeder bei Epic ist damit einverstanden.’“

