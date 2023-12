LEGO-Fortnite knackt die Marke von 2,4 Millionen Spielern – mehr als alle anderen Modi zusammen

Vor erst zwei Tagen startete in Fortnite der neue LEGO-Modus, der schon jetzt Rekorde knackt. Die Mischung aus Survival- und Sandbox-Modus lockte in der ersten Stunde fast 1 Millionen Spieler an. Mittlerweile hat der Modus die 2,3 Millionen Spielermarke geknackt.

Was ist der LEGO-Modus in Fortnite? LEGO-Fortnite ist ein neuer Modus für das beliebte Battle-Royale-Game, der in Zusammenarbeit mit der Spielzeugmarke LEGO entstand. Darin bekämpft ihr euch nicht wie in allen anderen bisher verfügbare Modi, sondern kollaboriert mit bis zu sieben weiteren Spielern in einem Minecraft-ähnlichen Setting:

Ihr könnt zwischen einem Surival- und einem Sandbox-Modus wählen. Bei Survival geht es wie im traditionellen Minecraft-Gameplay darum, zu überleben. Im Sandbox-Modus hingegen könnt ihr, wie im Kreativmodus, bauen und craften ohne Limits.

LEGO Fortnite knackt die 2,4 Millionen-Spieler-Marke nach nur zwei Tagen

Was ist der aktuelle Spielerrekord? Schon in der ersten Stunde spielten 921.000 Spieler den neuen LEGO-Modus. Schon zu diesem Zeitpunkt überflügelte dieser die 896.000 Spieler der restlichen verfügbaren Modi.

Am 7. Dezember 2023 zwischen 8:00 Uhr Abends und 4:00 Uhr des Folgemorgens stellte der Modus einen neuen absoluten Rekord auf: 2.432.569 Spieler zockten LEGO-Fortnite gleichzeitig.

In den anderen Modi zockten insgesamt nur ca. 1.912.000 Spieler. So teilten sie sich auf:

Battle Royale: 726.000 Spieler

726.000 Spieler Battle Royale Ranked: 617.000 Spieler

617.000 Spieler Zero Build: 484.000 Spieler

484.000 Spieler Zero Build Ranked: 83.000 Spieler

Damit überflügelte LEGO-Fortnite alle anderen Modi um ca. 520.000 Gamer und knackte mittlerweile auch fast alle All-Time Peaks. Einzig der normale Battle-Royale-Modus liegt mit 3,1 Millionen Spielern noch über LEGO.

Die Zahlen stammen von Fortnite.gg. So sah der Graph zum Release der News aus:

Zum Zeitpunkt dieser News (Samstag, den 09.12.2023 um ca. 13:00 Uhr) sind erneut über 1,4 Millionen Spieler in dem Modus unterwegs. In den anderen Modi sieht es wie folgt aus:

Battle Royale: 547.000 Spieler

547.000 Spieler Battle Royale Ranked: 477.000 Spieler

477.000 Spieler Zero Build: 219.000 Spieler

219.000 Spieler Zero Build Ranked: 44.000 Spieler

Anfang November wurde auch bekannt, dass Fortnite 6 Jahre nach Release mit über 44 Millionen Spielern an einem Tag den eigenen Rekord gebrochen hat. Wenn LEGO-Fortnite weiterhin so stark performt, wird dieser Rekord vermutlich sehr bald erneut übertroffen.

Wie geht es in Fortnite weiter? Man könnte denken, dass sich Fortnite nach den Erfolgen mit OG Fortnite und nun LEGO Fortnite eine Pause gönnt. Tatsächlich hat Epic Games aber noch so einiges am Start.

Gestern launchte Fortnite Rocket Racing: Wie LEGO-Fortnite eine Kollaboration, hier aber mit dem Spiel Rocket League. Im Original steuert ihr ein Fahrzeug und spielt in zwei dreier-Teams Autofußball. Zum Zeitpunkt dieser News vergnügen sich bereits 315.000 Spieler im Ranked-Modus, während 307.000 im Normalen unterwegs sind.

Außerdem ist heute das Fortnite Festival gestartet. Hierbei handelt es sich um einen Karaoke-Modus mit Musik-Rhytmus-Spiel. Ihr könnt allein oder mit Freunden zusammen eine Auswahl Songs performen. Alle Details dazu haben unsere Kollegen von der GamePro für euch zusammengetragen.

Bei den diesjährigen Game Awards ging Fortnite leer aus und wurde nicht als bestes fortlaufendes Spiel ausgezeichnet. Mit LEGO-Fortnite, OG-Fortnite und den anderen beiden neuen Modi hat Epic Games aber richtig guten Content für ihre Spieler geliefert.

